Alors que les inconditionnels de la licence attendent l’annonce de leur épisode annuel, EA FC 24 poursuit sa route. Le premier jeu estampillé avec le nouveau nom depuis la fin de l’accord de FIFA vient justement de lancer les TOTS LaLiga. On espère cette fois qu’il n’y aura pas de malencontreux bug qui viendra déséquilibrer le mode FUT tant prisé des joueurs. Et comme ont sait que progresser organiquement et sans y investir de l’argent est particulièrement fastidieux, on vous rappelle que du contenu gratuit est encore disponible et il vous donnera un petit coup de pouce bienvenu.

Un pack gratuit d'EA FC 24 encore dispo

Amazon Prime Gaming et Electronic Arts poursuivent leur distribution de cadeaux. Chaque mois, les deux géants américains s'associent pour offrir du contenu gratuit à l’ensemble des abonnés du service. De jolis packs comprenant des joueurs gratuits pour renforcer votre équipe Ultimate Team dans EA FC 24, mais aussi quelques cosmétiques et autres consommables utiles. L’importance de ce contenu gratuit varie d’un mois à l’autre, le service d’Amazon proposant parfois de récupérer certains des meilleurs joueurs temporairement. Ce ne sera pas le cas ce mois-ci, mais il y a de belles choses dans ce pack gratuit d’EA FC 24 :

8 joueurs Or rares (non échangeables)

2 choix de joueur avec au moins 81 OVR (non échangeable)

12 consommables rares

1 icône de base avec au moins 88 OVR (prêt de 20 matchs)

Dernière chance pour le pack Prime Gaming #7 d'EA FC 24 ©Amazon

Du beau contenu pour les joueurs réguliers d’EA FC 24 en somme, mais il ne faudra pas tarder pour le récupérer. L’offre prend effet fin ce lundi 20 mai 2024. Si vous avez le malheur de tomber sur cet article après la date, pas de panique, un nouveau arrivera sous peu. On rappelle comme d’habitude que l’offre est donc réservée uniquement aux membres Amazon Prime.

Pour en profiter, il faudra dans un premier temps se rendre sur la page dédiée à l’offre, puis associer votre compte EA en suivant les instructions demandées. Si vous n’avez pas d’abonnement, mais que quelqu’un de votre entourage ou de confiance en a un, il est tout à fait possible de leur demander de vous dépanner. En revanche un seul compte Electronic Arts peut être associé. Une fois fait, vous avez juste à cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu » et votre contenu gratuit vous attend ensuite dans votre version d’EA FC 24. Pas de jaloux d’ailleurs, l’offre concerne absolument toutes les plateformes, mais le pack ne sera disponible que sur la première où vous vous connecterez. On précise, des fois que vous joueriez sur plusieurs machines.