EA FC 24 connaît une période difficile avec sa saison 6. Il ne se passe presque plus un seul mois sans que le jeu ne s’attire les foudres de sa communauté. Récemment, il a fait encore plus fort qu’à l’accoutumée avec le plus gros bug FUT connu à ce jour en assurant presque à tous les joueurs qui parvenaient à faire 11 victoires d’obtenir certains des meilleurs joueurs du jeu dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Si EA a été réactif, le mal était fait, l’équilibrage du mode allant en prendre un sacré coup, surtout pour les malchanceux qui sont arrivés après la fête. Après cette semaine difficile, l’éditeur va miser sur les TOTS LaLiga et on connaît déjà une grande partie des joueurs qui seront disponibles.

Premiers noms pour les TOTS LaLiga d'EA FC 24

Avec la Ligue des Champions, la ferveur autour du Real Madrid et du FC Barcelona est à son pic. Cela se retrouvera naturellement dans les TOTS de la semaine où les deux clubs seront largement représentés pour l’occasion que ce soit les équipes masculines comme féminines. Comme à leur habitude, les datamineurs FUT Sheriff et FifaTradingRomania ont réussi à dénicher une grande partie des joueurs qui seront disponibles avec les cartes TOTS LaLiga d'EA FC 24. Voici la liste des noms qui ont leaké :

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Artem Dovbyk (FC Gérone)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Federico Valverde (Real Madrid)

Ilkay Gündogan (FC Barcelone)

Isco (Betis Seville)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Robert Lewandowski (FC Barcelone)

Rodrygo (Real Madrid)

Sàvio (FC Gérone)

Sergio Ramos (FC Séville)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

La promotion des TOTS de LaLiga devrait logiquement tomber ce vendredi 17 mai aux alentours de 19h, heure française. Un nouvel écran de chargement devrait apparaître dans EA FC 24 pour commencer à teaser quelques noms. Les joueurs de la liste ci-dessus devraient alors être disponibles plus tard dans la semaine, sans qu’on ne puisse savoir quand exactement.