Alors que les fans les plus fidèles attendent gentiment l'annonce de son successeur cet été, EA FC 24 continue son petit bonhomme de chemin. Les événement s’enchaînent in-game, comme récemment les TOTS LaLiga, et le mode Ultimate Team continue toujours de tenir en haleine les joueurs plus fidèles. Et ce, malgré les quelques bugs qui mettent à mal l’équilibrage du jeu. On le sait, la progression dans ce mode peut-être plus que fastidieuse si l’on ne sort pas la carte bleue. Par chance, il est possible de récupérer du contenu gratuit particulièrement utile tous les mois. Un nouveau pack vient de débarquer et il va lui aussi vous filer un joli coup de pouce.

Du nouveau contenu gratuit pour EA FC 24

Comme tous les mois, Electronic Arts et Amazon Prime Gaming s’associent pour offrir aux joueurs un pack gratuit riche en contenus et ô combien utile pour l’Ultimate Team. Autant dire que pour celles et ceux qui continuent d’enchaîner les matchs dans EA FC 24, c’est juste immanquable. Jusqu’au 17 juin 2024, les joueurs abonnés au service d’Amazon peuvent ainsi récupérer le Pack Prime Gaming #8, qui propose, entre autres, des joueurs gratuits et de jolis bonus pour progresser plus rapidement. Plus concrètement, ce pack gratuit d’EA FC 24 contient :

8 joueurs Or rares (non échangeables)

2 choix de joueur avec au moins 81 OVR (non échangeable)

12 consommables rares

1 icône de Golazo (prêt de 20 jeux)

Du beau contenu gratuit pour les joueurs d’EA FC 24 en somme, mais qui n’est réservé qu’aux membres d’Amazon Prime. On rappelle que si vous avez quelqu’un de votre famille ou de confiance dans votre entourage qui l’est, il est également possible d’en profiter. Pour récupérer ce pack, c’est simple comme bonjour. Commencez par lier vos comptes EA et Amazon Prime Gaming depuis la page dédiée à l’offre. Pas d’entourloupe possible cependant, un seul compte peut-être associé à la fois et ne peut profiter de ce contenu gratuit d’EA FC 24 qu’une seule fois également. Une fois vos deux comptes liés, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Obtenir du contenu en jeu » et le tour est joué.

Votre contenu pourra ensuite être retrouvé directement dans votre jeu. On rappelle également que l’offre est compatible avec n’importe quelle plateforme, donc pas de jaloux. Dans le cas où vous joueriez sur plusieurs machines, votre pack gratuit d’EA FC 24 ne sera disponible que sur la première où vous vous connecterez à votre compte associé.