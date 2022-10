C'est via le journal allemand gameswirtschaft que nous avons pu apprendre la nouvelle. De moins en moins de jeux sont achetés en support physique et dans le même temps, les revenus des téléchargements, les achats intégrés, les abonnements augmentent. C'est notamment le cas chez EA (Electronic Arts). Pour cette raison le physique est sur le point de disparaitre dans les pays germaniques (pour l'instant).

Plus de versions physiques EA pour nos voisins allemands ?

Les implantations européennes d'EA sont aujourd'hui confrontées à ce type de profondes mutations comme c'est le cas pour EA GmbH, basée à Rheinauhafen à Cologne, qui emploie environ 100 personnes et qui, outre le marché allemand, s'occupent également de l'Autriche, de la Suisse et de la Scandinavie.

Le dernier rapport de la branche allemande de l'entreprise américaine indique :

Le passage continu des biens physiques aux téléchargements numériques continue d'avoir un impact négatif sur le développement des ventes. Les revenus des téléchargements numériques ne sont pas traités par EA, mais par une société affiliée.

Par conséquent, une restructuration économique a été initiée par l'entreprise et EA ne "générera plus de ventes avec des produits emballés" dans les pays germanophones . En d'autres termes, il n'y aura plus de jeux physiques en Allemagne et dans pays qui sont gérés par la partie germanique de l'entreprise (Autriche, Suisse et Scandinavie). La fin d'une époque ? C'est en tout cas un pas de plus vers la fin du jeu en boite au grand malheur des collectionneurs et nostalgiques de tout poil.

Que pensez-vous de l'arrêt progressif des versions physiques pour nos jeux vidéo ?