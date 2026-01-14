La réputation d'EA est loin d'être des plus reluisantes. Pourtant, un certain développeur de renom n'hésite pas une seconde pour prendre la défense de l'éditeur américain.

Comptant parmi les plus gros éditeurs et studio de développement au monde, EA est un acteur majeur de l'industrie vidéoludique. Pour autant, toutes ses décisions ne sont pas vues d'un bon œil par les joueuses et les joueurs. Certains tendent même à casser constamment du sucre sur le dos de l'entreprise, quel que soit le sujet. Or, les déclarations de l'un des développeurs les plus en vogue de ces dernières années pourrait vous amener à reconsidérer votre position.

EA n'est pas l'éditeur que vous croyez

Electronic Arts a marqué un grand coup l'an dernier. L'éditeur a fait l'objet d'un rachat historique de la part d'un consortium d'investisseurs. Malgré le côté exceptionnel de cette nouvelle, les joueuses et joueurs s'inquiètent du devenir des jeux estampillés EA à l'avenir. Mais un développeur pourrait bien vous rassurer. Josef Fares, fondateur de Hazelight, fait des confidences étonnantes au cours d'une interview pour The Game Business.

Quand un éditeur aussi grand qu'EA chapeaute un petit studio comme Hazelight, on pourrait s'attendre à ce qu'il impose sa vision. Or, ce serait plutôt l'inverse selon Fares. « Ils connaissent notre façon de travailler et la respectent, alors ils nous laissent tranquilles ». Le réalisateur d'It Takes Two et Split Fiction s'en montre particulièrement ravi. « C'est une très bonne collaboration pour nous », assure-t-il. Et connaissant son franc-parler, il ne se cacherait pas de le dire si ça n'allait pas.

L'un des points forts d'EA pour Fares, c'est que ses employés sont en grande partie des joueurs qui « adorent les jeux ». C'est même rassurant pour lui de ne pas être « entouré de cadres en costume ». En revanche, il semble désolé de l'image qui colle à l'éditeur et rappelle que tous les grands du monde du gaming ont fait des erreurs. « Mais, pour une raison quelconque, EA est devenu le méchant », déplore-t-il. Pourtant, il tient à rassurer les fans de ses productions : « les gens ne devraient pas s'inquiéter, car chez Hazelight, nous continuerons de faire ce que nous voulons ». Dès lors, le rachat ne devrait pas influer sur les futurs jeux du studio, dont la patte singulière a fait la réputation.

Josef Fares n'a pas peur d'en découdre. © Hazelight Studios.