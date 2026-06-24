Onze ans après sa sortie, cet épisode de Battlefield a officiellement quitté le champ de bataille sur consoles, au grand regret des fans qui profitaient encore de ses serveurs.

C’est encore une triste nouvelle qui est tombée pour certains membres de la communauté d’Electronic Arts (EA). Du très décrié Anthem à Need for Speed Rivals, en passant par des jeux comme Les Sims Mobile, Dirt Showdown ou encore Grid Legends, ce sont au total près d’une dizaine de titres qui ont vu leurs serveurs être fermés par l’éditeur au cours des derniers mois. Et il s’avère que le ménage n’est pas encore terminé puisqu’après onze ans de bons et loyaux services, c’est désormais au tour de Battlefield Hardline de subir le même sort.

C’est officiellement la fin pour Battlefield Hardline sur consoles

Le 22 juin dernier, EA a effectivement mis un point final à l’aventure pour les joueurs PS4 et Xbox One, qui ne peuvent officiellement plus bénéficier des fonctionnalités en ligne du titre conçu par Visceral Games. Sans surprise, cela a alors suscité quelques émois auprès des internautes, qui ont été nombreux à se remémorer leurs bons moments passés sur le jeu. « Ce n'était pas le Battlefield parfait, mais je me suis bien amusé quand il est sorti » déclare par exemple l’un des joueurs présents sur le Reddit officiel du jeu.

« Mon ami et moi avons joué à Battlefield Hardline pendant les premiers mois après sa sortie. J'adorais ce mode où il fallait conduire des véhicules pour marquer des points pour ton équipe », affirme un autre. « Je ne sais pas pourquoi tout le monde l’a détesté… J’ai adoré le jeu », s’interroge enfin un troisième de son côté. Car il est vrai que cet opus sorti en 2015 a bénéficié d’une réception pour le moins mitigée, avant d’être rapidement éclipsé par la sortie de Battlefield 1, qui reste aujourd’hui encore considéré comme l’un des meilleurs jeux de la franchise.

C’est d’ailleurs précisément ce qui pousse l’un des joueurs sur Reddit à qualifier Battlefield Hardline de « jeu sous côté », sur lequel il affirme avoir passé « plus de 1 000 heures » et pour lequel il espère désormais « voir une suite ou quelque chose de similaire » un jour. « Je me suis éclaté à y jouer, […] c’est vraiment dommage ! ». Heureusement, pour les derniers irréductibles, tout n’est pas encore fini pour le jeu d'EA, qui reste accessible sur PC. Pour combien de temps ? On l’ignore. Mais au moins, Battlefield Hardline n’a pas encore tout à fait dit son dernier mot.

Source : Reddit