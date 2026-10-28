Fermeture de studio, licenciements... EA traverse une crise. Même les employés prennent la parole désormais pour dénoncer un management qui serait défaillant.

Electronic Arts (EA) accumule les polémiques ces dernières semaines. Dernière en date, la fermeture de BioWare qui s'accompagne d'une vague de licenciements. Face à cette décision choque, c'est l'incompréhension qui règne au sein de l'industrie. Les employés du géant nord-américains dénoncent les pratiques managériales en interne et une direction déconnectée.

Pourquoi les employés d'EA dénoncent leur entreprise ?

Dans un enquête parue le 27 octobre, le média Vertical Slice partagent les impressions de plusieurs salariés et anciens collaborateurs d'EA. On comprend ainsi le climat professionnel qui va en se dégradant au sein de l'entreprise depuis des mois, si ce n'est plus.

Parmi les derniers éléments pointés du doigt, la récente vague de licenciements qui aurait supprimé 400 postes dans un contexte flou. Et pour cause, certains employés d'EA révèlent avoir découvert le départ de leurs collègues via le réseau social professionnel LinkedIn, où ces derniers ont annoncé leur renvoi. On comprend alors que certains en viennent eux-mêmes à se dire « je ne veux plus travailler là-bas ».

Les différents témoignages dénoncent une communication impersonnelle entre la hiérarchie et les employés. Ils racontent par exemple des réunions Zoom durant lesquelles les salariés ne pouvaient ni échanger entre eux, ni poser de question. Mais ce n'est là qu'un exemple des éléments reprochés à EA :

Manque de communication et de transparence, notamment au sujet des licenciements

Surcharge de travail avec des employés qui doivent être aussi productifs malgré la baisse des effectifs

Pression autour de l'IA générative, EA incitant de plus en plus à se saisir de l'outil

Direction déconnectée des réalités du milieu et du développement dans le jeu vidéo

Une situation qui dure depuis longtemps chez Electronic Arts ?

Le cas de BioWare a fait l'effet d'un électrochoc, d'autant plus avec l'arrivée tant attendue de Mass Effect Universe, finalement avortée. Mais il semble que cette situation ne soit pas nouvelle chez EA. Jennifer Hale, l'actrice qui double la version féminine de Shepard dans la saga de science-fiction, rapporte pour Wccftech que les dirigeants n'ont jamais vraiment compris l'identité du studio.

Mark Darrah, ex-producteur chez EA, partage ce constat chez nos confrères. À ses yeux, le rachat de VG Holding en 2007 était moins motivé par l'ambition de développer les RPG de BioWare, détenu par la société, que de miser sur les expériences multijoueur de Pandemic Studios, également tomber dans l'escarcelle d'Electronic Arts avec cette acquisition. Depuis près de 20 ans donc, les employés lutteraient pour faire entendre leurs idées et pouvoir mener à bien leurs projets.

Mark Darrah à la Comic Con de San Diego en 2011.