Depuis quelques jours, une vague de frustration déferle sur les utilisateurs de l'application EA Play (anciennement Origin) sur PC. De nombreux joueurs se plaignent de la disparition soudaine de leurs jeux et DLC achetés, et affichent des messages d'erreur lorsqu'ils tentent d'y accéder. Comme on peut s'en douter, il ne fallait pas attendre très longtemps avant de voir tout le monde rager.

Quand les jeux EA disparaissent des bibliothèques

Les jeux concernés par ce problème incluent des titres populaires tels que Les Sims 4, Star Wars: Battlefront ou encore Battlefield. Les joueurs ont rapidement exprimé leur mécontentement sur divers forums, y compris celui d'EA, ainsi que sur les réseaux sociaux comme X (anciennement Twitter) et Reddit. Certains utilisateurs ont d'abord craint que les jeux achetés sur des plateformes de revente de clés non officielles, comme Instant Gaming ou G2A, aient été révoqués. D'autres ont évoqué la possibilité d'un problème plus global, provenant d'EA directement. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'éditeur réagisse officiellement sur ses canaux de communication.

En fait, face à cette situation, EA a réagi en publiant un message sur le forum Answers HQ, assurant les utilisateurs qu'ils travaillent activement à résoudre cette anomalie. L'entreprise encourage les joueurs affectés à signaler leurs cas individuels via les liens fournis pour une assistance plus ciblée. Dans la foulée, des joueurs ont soutenu publiquement le géant américain tandis que d'autres ont préféré vivement critiquer la politique.

Cette situation souligne l'importance de la fiabilité et de la transparence des services en ligne dans le monde du jeu vidéo. Et pour une fois, EA a vraiment été très réactif sur le sujet. Sur les forums, les différents interlocuteurs ont pu apporter des réponses dans les plus brefs délais. Une très bonne chose, il faut le souligner. Que pensez-vous de cette gestion de crise de votre côté ?