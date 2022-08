Le paysage vidéoludique change. Sous l’impulsion de Microsoft et ses acquisitions sans précédent, les rachats de studio s’enchaînent. Et puisqu’on est pas au bout de nos surprises, même les plus grands éditeurs peuvent être engloutis. Est-ce que ce sera le cas d’EA ? Le géant américain répond.

Vers un rachat d'EA ?

Les rumeurs autour des rachats ne finissent plus de nous surprendre. Tandis qu’un éventuel rapprochement de Square Enix et Sony est sur toutes les lèvres, Electronic Arts chercherait à faire l’objet d’une acquisition. Une rumeur crédible laissait en effet entendre que l’éditeur américain a démarché de très grands noms, non pas du jeu vidéo, mais du divertissement. Apple, Disney et Amazon auraient en effet été approchés par le ténor du secteur. Lors de la dernière conférence avec les investisseurs, EA a réagi aux rumeurs d’un rachat.

Sans surprise, Andrew Wilson, PDG de l’entreprise, a joué les langues de bois avec le discours corporate habituel. Pour lui, l’entreprise se porte très bien toute seule, mais la porte n’est pas fermée. « Notre objectif est toujours de prendre soin de nos employés, nos joueurs et nos actionnaires. Évidemment, s’il y a un moyen pour nous de le faire différemment, je serais bien entendu ouvert à ça. Mais aujourd’hui nous nous sommes très très confiants et excités quant à notre avenir. » Officiellement donc, EA ne cherche pas de nouveaux partenaires. Officieusement par contre, ça pourrait être le cas. Dans tous les cas, Electronic Arts a de quoi trépigner d’impatience. L’éditeur aurait mis la main sur deux jeux Marvel : Black Panther et Iron Man.