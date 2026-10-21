Entre EA Sports FC, Madden NFL, College Football, F1 ou encore UFC, Electronic Arts s’est construit un véritable bastion de licences sportives au fil des décennies. Et c’est évidemment sans compter toutes celles qui ont aujourd’hui été mises de côté par l’éditeur, à l’instar de SSX, NBA Live ou encore EA Sports Rugby par exemple. Mais parce que rien n’est jamais réellement inéluctable, il peut parfois arriver que certaines d’entre elles soient amenées à ressortir du placard. Et ce sera bientôt le cas de Fight Night, dont le retour vient tout juste d’être officialisé.

Electronic Arts officialise le retour de Fight Night

Quinze ans après la sortie du dernier opus, Fight Night Champion, sur PS3 et Xbox 360, le jeu de boxe d’Electronic Arts est en effet sur le chemin du retour, comme a pu le confirmer la création d’un compte pour la franchise sur les réseaux sociaux. Et les choses ne s’arrêtent évidemment pas là puisque dans la foulée, un premier post a également été publié par l’éditeur. « À tous ceux qui nous ont soutenus : Fight Night fait son grand retour », confirme alors ce dernier, qui a déjà récolté plus de 95 000 likes et suscité des dizaines de milliers de réactions.

Malheureusement, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment, puisqu’aucune information supplémentaire n’a été précisée par Electronic Arts pour l’occasion. Tout ce que nous avons, c’est une première image sur laquelle apparaissent des gants de boxe suspendus au-dessus d’un ring, accompagnés de la phrase : « Le combat n’est jamais terminé ». Gageons qu’il va donc falloir continuer à prendre son mal en patience en attendant de découvrir plus en détails ce que le retour de Fight Night nous réserve.

Les fans se réjouissent déjà de la nouvelle

En attendant, l’enthousiasme des fans de la franchise est d’ores et déjà palpable dans les commentaires. « ON A GAGNÉ, BORDEL !!! », se réjouit par exemple un fan, en remerciant au passage « Undisputed d’avoir mis la pression sur EA ». « Votre sacrifice ne passera pas inaperçu ». « Wow, j’ai vécu assez longtemps pour GTA 6 et un nouveau Fight Night », écrit un autre de son côté avec une pointe d’humour. « Oh mon dieu, dépêchez-vous s’il-vous-plaiiiiit », ajoute enfin un dernier qui trépigne déjà d’impatience à l’idée de pouvoir y jouer.

Quand sortira le prochain Fight Night ?

La question, toutefois, reste maintenant de savoir combien de temps Fight Night mettra réellement à revenir. Car rappelons à titre d’exemple qu’après avoir officialisé le retour d’EA Sports College Football en 2021, Electronic Arts n’a pas sorti de nouvel opus avant 2024, soit trois ans plus tard. Se pourrait-il, donc, que la même situation se reproduise dans le cas de Fight Night ? On l’ignore. Mais dans le doute, gardons tout de même quelques réserves sur le sujet, même si cela n’entâchera certainement pas la nouvelle de ce retour tant attendu depuis 2011 par les fans.

Source : Electronic Arts