La pandémie du Covid-19 a modifié nos modes de consommation à tous. En trois ans, celle-ci a notamment largement participé à la démocratisation du numérique. Déjà bien en marche, elle a été largement accélérée. Les étudiants et employés penseront naturellement au télétravail. Mais l'industrie du divertissement a également dû s'adapter. Les éditeurs ont ainsi pris l'habitude de ne plus communiquer qu'en ligne. Finis, les évènements présentés sur scène, en direct. Beaucoup ont cru à la mort des salons de jeux vidéo., mais ils ont heureusement fait leur grand retour. Mais à quel prix ? Prenez l'E3 : plus grand salon du JV au monde. Il a largement perdu de sa superbe et aujourd'hui, les gamers hypés par cet évènement semblent moins nombreux qu'auparavant. Difficile de les blâmer quand on voit que les éditeurs eux-mêmes s'en désintéressent.

Encore un gros éditeur absent de l'E3 2023

Encore un. De plus en plus d'éditeurs lâchent l'E3 pour organiser leurs propres évènements. Rebelote en 2023, puisqu'Ubisoft a officiellement annoncé qu'il ne participera pas à la prochaine édition. Un retournement de veste qui fait mal puisque le géant français avait initialement confirmé sa venue. Mais c'est dans un communiqué transmis à VGC qu'Ubisoft a déclaré "se tourner vers une autre direction", en choisissant de présenter son propre event.

Bien que nous avions initialement prévu d'être présents de manière officielle à l'E3, nous avons pris la décision ultérieure de nous tourner vers une autre direction et d'organiser un évènement Ubisoft Forward Live le 12 juin à Los Angeles. Nous avons hâte de partager plus de détails avec nos joueurs prochainement. Communiqué d'Ubisoft, via VGC

En plus d'annuler sa participation à l'E3 2023, Ubisoft fait donc un pied de nez à ses organisateurs. En effet, son event se tiendra la veille, également à Los Angeles. Contactée par nos confrères, la direction de l'E3 n'a pas encore réagi à cette annonce. En attendant de savoir ce qui nous attend le 12 juin, on ne peut que spéculer. On est en tout cas en droit d'attendre du lourd, comme teasé en février. Yves Guillemot avait ainsi déclaré que "si l'E3 a bien lieu, nous y serons et nous aurons beaucoup à montrer". On espère ne pas être déçus. Selon les dernières rumeurs, Assassin's Creed Mirage devrait présenter son gameplay, tout comme Avatar Frontiers of Pandora.

Ubisoft, dernier nom sur la liste des grands absents cette année

"Encore ? Ça fait beaucoup là, non ?", comme dirait un grand vidéaste français. Eh oui ! Car si Ubisoft sera absent de l'E3 2023, la débandade ne s'arrête pas là. Certes, l'annonce était assez inattendue. Mais peut-on vraiment parler d'énorme surprise pour autant ? Ces dernières semaines, on avait déjà appris que Nintendo et Xbox seraient également aux abonnés absents. Si ce n'est pas encore officialisé, PlayStation pourrait aussi faire l'impasse et organiser son propre event. La situation devient sérieusement critique pour l'E3, qui doit en plus faire face au succès grandissant du Summer Game Fest. Allez, ça ira mieux l'année prochaine... ou pas ?