Le doute n'est plus permis, Nintendo a bien confirmé via un communiqué qu'il ne serait toujours pas à l'E3 2023, comme ses concurrents. Ça sent pas bon...

La nouvelle société organisatrice de l'E3 2023 a promis une édition « spectaculaire », mais c'est en train de prendre l'eau. Nintendo a en effet officialisé son absence.

Nintendo ne se rendra pas à l'E3 2023

Le mois dernier, nos confrères d'IGN affirmaient que ni PlayStation, ni Xbox ni Nintendo ne serait présent à l'E3 2023. Plutôt que de laisser courir la rumeur, Big N a mis les choses au clair : le salon américain n'entre pas dans leurs plans et le constructeur ne se déplacera pas jusqu'au Convention Center de Los Angeles.

Nous abordons notre participation à tout événement au cas par cas et cherchons toujours différentes manières de communiquer avec nos fans. Puisque l'E3 de cette année ne s'accorde pas avec nos plans, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Cepenant, nous avons été et resterons un fervent partisan de l'ESA et de l'E3. Via VentureBeat.

Pas de stand à l'E3, pas de conférence, mais Nintendo peut toujours caler un Direct aux alentours du salon. Mais la firme nippone a-t-elle des cartouches ? Selon les bruits de couloir, il n'y aurait plus de jeux après Zelda Tears of the Kingdom pour préparer le terrain de la Switch 2.

Quant à PlayStation et Xbox, s'ils n'ont pas encore communiqué, ça sent le sapin... Qui sera sur place finalement ? Probablement des éditeurs tiers comme Konami qui, selon les rumeurs, devrait annoncer Metal Gear Solid 3 Remake et un nouveau Castlevania.

Un Mario géant à l'E3. Crédits : Techspot.

L'E3 2023, s'il est maintenu, se tiendra du 13 au 16 juin 2023 au Convention Center de Los Angeles. La presse bénéficiera de deux journées, dont une partagée avec les visiteurs, et même chose pour les non professionnels qui paieront leur ticket pour assister à la grand-messe du jeu vidéo.