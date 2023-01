Rien ne va plus pour l'E3, et ça semble être le début de la fin. Avec une édition 2020 qui fut annulée, une édition 2021 en ligne et une édition 2022 inexistante. 2023 devait signer le grand retour à base de shows, d'annonces et de stands de burgers. Hélas l'E3 2023 semble mort né avant même le début des festivités.

Une annonce qui fait peur pour l'E3 2023

Après plusieurs années de chaos, l'E 2023 doit se dérouler du 13 au 16 juin prochain, du moins normalement... Mais d'après des sources proches de nos confrères de chez IGN cela devrait se faire sans Xbox, sans Nintendo et sans PlayStation... Une décision d'autant plus étrange que Phil Spencer, patron de Xbox a toujours montré son soutien à l'événement de Los Angeles :

E3 est l’un des moments phares du monde du gaming. Nous allons continuer à travailler aux côtés de l’ESA et contribuer à la planification des évènements. Comme je l’ai dit précédemment, Xbox fait partie des membres de l’association, nous allons donc faire tout notre possible pour faire de l’E3 une réussite

Avec une grosse quantité de titres prévus pour 2023, comme le très attendu Starfield, il est assez difficile de comprendre ce genre de décision. Mais il semblerait bien que Microsoft mise sur son propre événement en dehors des autres, cette année encore comme il y a peu avec le Developer Direct.

De son coté, Nintendo avait conservé une présence physique dans les stands de l’E3 même après avoir développé le format Nintendo Direct, même incompréhension donc et on ne sait pas pourquoi pas le géant nippon sera absent cette année.

Pour PlayStation c'est un peu moins surprenant puisque le constructeur avait esquivé l’édition 2019 suite à des désaccords avec l’ESA (l'organisateur de l'E3). Bref, l'E3 2023 ça sent le roussi et on espère que l'événement pourra rebondir d'une manière ou d'une autre. Cela reste à prendre avec pincettes sans officialisation mais il ne vaut mieux pas trop espérer.