L'E3 2023 aurait dû signer le retour du roi, mais l'industrie vidéoludique en a donc décidé autrement. Cette nouvelle décision risque de précipiter la chute définitive de l'événement, ce qui n'est pas pour déplaire à Geoff Keighley et son Summer Game Fest 2023. Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres.

RIP E3 2023...

« Qui aurait pu prédire l'annulation de l'E3 2023 ? ». Et voilà, après des semaines de non suspense, l'organisation s'est rendue à l'évidence qu'il fallait arrêter les frais avec le salon américain. C'est donc dans la soirée que la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. C'est bel et bien fini, il n'y aura pas d'E3 cette année, que ce soit en présentiel ou à distance. Rien, nada. L'ESA (Entertainment Software Association) et ReedPop, le groupe qui a repris la gestion de cette édition, l'on fait savoir à travers un communiqué de presse :

Cette décision (ndlr : d'annuler l'E3 2023) a été difficile à prendre compte tenu de tous les efforts que nous, et nos partenaires, avons consenti pour que cet événement ait lieu. Mais nous devions faire ce qui est juste pour l'industrie et pour l'E3. Nous comprenons que l'absence de démos jouables prêtes et des problèmes de ressources pour les entreprises intéressées aient constitué un obstacle à leur participation. Pour ceux qui se sont engagés envers l'E3 2023, nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous offrir la vitrine que vous méritez. Kyle Marsden-Kish, vice-président de ReedPop, via VGC.

Avant que le couperet ne tombe, Nintendo, Xbox, PlayStation, Ubisoft et Devolver Digital avait décliné l'invitation. Les deux sociétés organisatrices promettent de « futurs événements E3 », mais il y a de grandes chances que ça n'arrive pas.

Le très chouette stand Capcom à l'E3 2018 (crédits : _SutterCane / Gameblog).

Si la façon de communiquer des constructeurs, éditeurs et studios ont évolué au fil des décennies, la pandémie de COVID-19 a accéléré le processus. À quoi bon dépenser des sommes folles pour venir sur un salon, quand l'on peut toucher des millions de personnes à travers le monde à moindre frais ? Sans oublier qu'en coulisses, il y a eu des tensions entre les acteurs et l'ESA. Des conflits financiers et au-delà. La fuite de données de journalistes à l'E3 2019 n'a pas fait une très belle publicité à l'événement. Bien que l'ESA et ReedPop promettent de revenir, un discours déjà entendu, ça sent plus la fin définitive du salon qu'autre chose.

L'E3 2023 est donc mort, mais vive le Summer Game Fest 2023. Dès l'annonce de l'annulation, Geoff Keighley s'est frotté les mains et a balancé les informations sur son propre événement. LA grosse conférence de l'été aura lieu le jeudi 8 juin 2023 à 21h00. Et comme chaque année, ce sera retransmis en direct sur YouTube et très probablement Twitch.

Est-ce que tous les acteurs qui étaient potentiellement intéressés par l'E3 2023 seront présents au Summer Game Fest 2023 ? Pas forcément. Microsoft a déjà son Xbox Showcase et une grosse présentation de Starfield dans les tuyaux; Sony aurait un énorme State of Play en préparation de son côté pour le mois de juin; et Ubisoft a son Ubi Forward calé au 12 juin. Bien sûr, ces derniers peuvent tout de même mettre en avant leurs titres lors du Summer Game Fest, mais en réservant les annonces importantes pour leurs rendez-vous individuels.

En revanche, Konami pourrait peut-être saisir l'occasion d'officialiser Metal Gear Solid 3 Remake, avec une date de sortie, et un nouveau jeu Castlevania lors du Summer Game Fest 2023. Verdict dans quelques semaines.