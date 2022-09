Le Summer Game Fest 2023 devra faire copain-copain avec l'E3 2023 l'année prochaine. Après des années moroses et une absence en 2022, le salon américain se prépare à revenir plus grand que jamais.

Un E3 2023 pour la presse spécialisée et le public

C'est maintenant certain, l'E3 2023 aura lieu du 13 au 16 juin 2023 au mythique Convention Center de Los Angeles. Et tout le monde devrait être gagnant avec un endroit et des journées adaptées pour les médias professionnels comme les visiteurs. De quelle manière ? Une moitié du Convention Center sera entièrement pour la partie business avec des stands « plus confortables et silencieux », et l'autre moitié pour un E3 « aussi spectaculaire » qu'à l'accoutumée.

Voici les dates de l'E3 2023 :

Journées business / presse : 13-14 juin 2023

Journée business / presse et visiteurs : 15 juin 2023

Journée visiteurs uniquement : 16 juin 2023

Restaurer la grand-messe du jeu vidéo

Cette édition est décrite comme plus accessible aux développeurs indépendants, et les visiteurs auront un endroit à eux pour en apprendre davantage sur les jeux les plus attendus. Les événements partenaires, autrement dit les conférences des éditeurs et constructeurs, commenceront eux le 11 juin 2023. Là encore, rien de neuf sous le soleil.