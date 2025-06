Attendu le 22 août, Dying Light The Beast est pour son studio l'occasion de redorer son blason, et il veut se donner à fond pour atteindre cet objectif.

Après l'annonce de sa date de sortie lors du Summer Game Fest 2025, Dying Light The Beast se trouve donc dans les toutes dernières étapes de son développement. Le directeur de la franchise, Tymon Smektala, s'est confié auprès de GamesRadar pour le retour de Kyle Crane, après le trop ambitieux et finalement assez décevant Dying Light 2. Techland compte bien se racheter avec ce nouvel opus, et cette récente interview nous permet d'en apprendre plus sur cette volonté de rédemption.

Dying Light The Beast veut reprendre le cœur des fans

Après la petite douche froide qu'a été Dying Light 2, malgré un solide suivi après sa sortie par Techland, le studio a décidé pour le nouvel opus de sa franchise phare de revoir sa copie, avec un projet moins ambitieux, mais qui a tout de même les allures d'un troisième épisode. Entre donc en scène Dying Light The Beast, et le retour de Kyle Crane, protagoniste du premier jeu. Tymon Smektala a ainsi partagé la vision du studio pour ce nouveau titre auprès de GamesRadar. « Il a fallu qu'on revoit nos ambitions à la baisse. On ne peut pas être parfait dans tous les domaines, mais il faut qu'on soit parfait là où on nous attend ».

Ainsi, Dying Light The Beast va notamment mettre un peu de côté l'aspect « narration dictée par nos choix » du précédent opus, pour se concentrer sur un pur jeu d'action contre des zombies avec du parkour et son emblématique cycle jour/nuit. « On s'est concentré sur le parkour et les combats au corps-à-corps. On a passé beaucoup de temps à ajuster la réaction des zombies quand ils se font toucher en fonction des armes utilisées. C'est un des éléments qui rend la franchise si spéciale ». Les armes à feu semblent ceci dit également prendre une place plus importante dans ce nouveau volet.

The Beast racontera donc une histoire plus « linéaire ». Techland veut toutefois faire les choses bien vis-à-vis de son protagoniste. « Kyle Crane est un personnage très apprécié, et on ne doit pas se planter là-dessus non plus, où les fans nous tueraient ». Des propos sur le papier globalement encourageants. Reste maintenant à voir ce que cela donnera quand Dying Light The Beast sortira ce 22 août sur PC, PS5 et Xbox Series, et plus tard sur PS4 et Xbox One.

Source : GamesRadar