Dying Light: The Beast voit les choses en grand et veut récompenser sa communauté avec du contenu gratuit, facile à obtenir et sans prise de tête. Voici ce qu’il faut savoir.

Bonne nouvelle pour les fans de Dying Light: The Beast. Techland lance une nouvelle opération sur Twitch avec des récompenses inédites à débloquer. Pas besoin d’exploits en jeu : il suffit de regarder des streams pour les récupérer. De quoi récompenser la communauté.

Trois objets cosmétiques à débloquer sur Dying Light The Beast

L’événement Dying Light a commencé le 18 septembre à 18h et se termine le 26 septembre à 21h59. Durant cette période, les joueurs peuvent obtenir trois objets exclusifs histoire de se démarquer et d'éliminer encore plus de zombies à la chaine. Il s'agit de :

The Slicer , une arme tranchante qui colle parfaitement à l’esprit brutal de Dying Light The Beast. Débloquée après seulement 20 minutes de visionnage, elle permet d’étoffer votre arsenal dès le début de l’événement. Un joli petit couteau de combat.

, une arme tranchante qui colle parfaitement à l’esprit brutal de Dying Light The Beast. Débloquée après seulement 20 minutes de visionnage, elle permet d’étoffer votre arsenal dès le début de l’événement. Un joli petit couteau de combat. Code Orange , un skin de voiture à débloquer après une heure. De quoi donner une touche unique à vos affrontements dans un univers déjà marqué par son ambiance nerveuse et violente.

, un skin de voiture à débloquer après une heure. De quoi donner une touche unique à vos affrontements dans un univers déjà marqué par son ambiance nerveuse et violente. Blue Heat, accessible après deux heures, qui s’annonce comme l’objet le plus rare et le plus attendu. Il apporte une finition visuelle marquante, idéale pour personnaliser votre style de jeu. Parfait comme fusil d'assaut.

Chaque palier débloque une récompense supplémentaire Dying Light. En clair, plus vous regardez, plus vous gagnez.

Pour participer, il faut d’abord connecter son compte Twitch à son compte TechlandGG. Ensuite, direction une chaîne participante diffusant Dying Light: The Beast. La progression est simple : regardez un stream, suivez vos paliers et récupérez vos récompenses directement dans l’inventaire Twitch. Attention toutefois : vous ne pouvez avancer que sur un seul live à la fois.

Avec ces Twitch Drops, Techland entretient sa relation avec les joueurs. L’idée est double : récompenser la fidélité tout en mettant en avant les créateurs de contenu. C’est aussi un bon moyen de garder la communauté active entre deux grosses mises à jour de Dying Light. Ces objets cosmétiques gratuits sont disponibles uniquement jusqu’au 26 septembre au soir. C’est donc le moment idéal pour lancer un stream, découvrir de nouveaux créateurs et repartir avec du contenu exclusif. Il faut quand même faire vite pour ne rien louper.

Source : Twitch