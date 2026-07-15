À l’approche de son premier anniversaire, Dying Light The Beast fait une grosse annonce qui pourrait bien laisser des millions de joueurs sur le carreau, même si elle était à prévoir.

Le 18 septembre prochain, Dying Light The Beast célèbrera officiellement son premier anniversaire. Et comme le veut la coutume chez Techland, le titre a bénéficié d’un large suivi au cours des derniers mois, qui se sont notamment traduits par l’arrivée d’une série de mises à jour introduisant plusieurs nouveautés de gameplay et autres contenus supplémentaires à l’aventure. Pour autant, un élément important manque toujours à l’appel : les versions PS4 et Xbox One du jeu, annoncées de longue date par le studio. Mais celles-ci ne verront finalement jamais le jour.

Dying Light The Beast annule sa sortie sur PS4 et Xbox One

« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de ne plus sortir Dying Light The Beast sur PS4 et Xbox One », a en effet annoncé Techland dans un long post publié sur X. « [Le jeu] a été entièrement conçu pour tirer pleinement parti de la génération de consoles actuelle. Son monde ouvert, avec ses graphismes avancés et la fluidité de ses combats et de ses déplacements reposent tous sur une puissance de calcule et une mémoire que les consoles de la génération précédente ne peuvent tout simplement pas offrir », justifie le studio.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé de faire son maximum pour rendre cela possible au cours des derniers mois. Mais plus le développement de Dying Light The Beast progressait, et plus il est apparu clairement que « l’adaptation du jeu à ces plateformes nécessiterait des compromis », à une échelle telle que cela empêcherait finalement Techland d’offrir aux joueurs PS4 et Xbox One l’expérience qu’ils avaient en tête à l’origine. « L’idée n’était pas de choisir de tourner le dos à ces plateformes », se défend ainsi le studio dans son communiqué.

« Cela reflète plutôt les réalités techniques du développement et notre engagement à offrir la meilleure expérience possible. […] Nous sommes sincèrement désolés de la déception que cela vous cause », conclut-il par conséquent, en assurant bien sûr que tous les joueurs ayant précommandé Dying Light The Beast sur PS4 ou Xbox One auront droit à un remboursement. Et même si cela reste une bien triste nouvelle, à un stade aussi avancé de la génération PS5 et Xbox Series, on ne peut pas vraiment dire que cela constitue une grande surprise.

Source : Techland