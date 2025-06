S’il y a bien une chose qu’on ne peut pas enlever à Techland, c’est le suivi exceptionnel dont il sait faire preuve pour l’ensemble de ses projets. En effet, alors que le studio se prépare actuellement au lancement de Dying Light: The Beast, prévu pour le 21 août prochain, il n’entend pas pour autant abandonner les deux premiers opus de la franchise. Bien au contraire même, puisque dans le cadre de ce que Tymon Smektala appelle « l’été Dying Light », tous deux vont avoir droit à de grosses mises à jour. À commencer par le premier opus dès cette semaine.

Une grosse mise à jour arrive pour Dying Light

Annoncée à l’occasion des dix ans de la série, la mise à jour Retouched de Dying Light va en effet être déployée dès demain, jeudi 26 juin, sur l’ensemble des plateformes. Elle va notamment s’accompagner d’une certaine mise à niveau graphique pour le titre, permise grâce à une meilleure maîtrise de son moteur par Techland. « Au cours des deux dernières années, nous avons beaucoup ajouté, personnalisé et appris à tirer le meilleur parti de la technologie que nous avons déjà » explique Grzegorz Świstowski, directeur technique du jeu, à ce sujet.

« Un jour, quelqu’un a commencé à appliquer ces apprentissages à d’anciens assets – et le déclic s’est produit : nous pouvions le faire pour l’ensemble du jeu ». De fait, grâce à cette mise à jour, Dying Light embarquera désormais des textures de meilleure qualité, dont l’échelle et la résolution ont été retravaillées pour un rendu plus net à l’écran. Un gros travail a également été réalisé sur les ombres, l’éclairage et le PBR, qui permettent alors désormais aux différentes surfaces de refléter la lumière de façon beaucoup plus réaliste.

Mais ce n’est pas tout. Parce que l’immersion passe aussi beaucoup par le son, Paweł Blaszczak, compositeur du Dying Light original, a accepté de revenir en studio afin d’offrir à la bande-son un bon coup de polish. Techland en a par ailleurs profité pour intégrer de nouvelles pistes, tout en introduisant de nouveaux sons d’ambiance destinés à renforcer la tension de l’expérience, en particulier durant l’exploration. « Et nous avons sérieusement amélioré le son des réactions au combat », précise au passage le studio.

Un exemple d'avant / après partagé par Techland

Version Retouched, pas remastérisée

Attention toutefois, le directeur de la franchise insiste bien dessus : « Ce sont des améliorations, pas un remaster ! ». Ne vous attendez donc pas non plus à une transformation totale de Dying Light, qui reste ce qu’il est : un jeu venant tout juste de célébrer son dixième anniversaire. D’ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, cela signifie qu’aucun changement de configuration n’est requis pour pouvoir profiter de cette version Retouched. Une version qui, soit dit en passant, sera également disponible sur les consoles de la précédente génération.

Et puisque Techland est un studio extrêmement généreux, sachez donc que cette mise à jour sera proposée à titre purement gratuit sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Même si, comme le précise le communiqué, « le niveau de changements pourra varier d’une plateforme à l’autre ». Quoi qu’il en soit, cela reste une très belle surprise pour les fans, et surtout une excellente opportunité de se replonger dans l’histoire de Kyle Crane qui, rappelons-le, reprendra la tête d’affiche de Dying Light: The Beast dès la fin de l’été.

Source : Techland