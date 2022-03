Un patch "majeur", ce n'est pas de trop pour venir à bout des nombreux problèmes de Dying Light 2 : Stay Human. Et c'est justement le but de la mise à jour 1.2, disponible actuellement sur PC et consoles (PS5, PS4, Xbox Series et One).

Des soucis dans plein de domaines

Relancer Dying Light 2 : Stay Human sur PC après l'application des correctifs devrait aboutir à une meilleure expérience de jeu. Les développeurs de Techland se sont appuyés sur les retours de la communauté pour éradiquer des soucis techniques, de gameplay, de ragdoll, de progression dans le solo ou en coopération, et de morts en boucle.

C'est loin d'être fini puisque le studio annonce également avoir réalisé des ajustements vis-à-vis des outils de Nightrunner, de l'interface utilisateur, du boss final ou de l'outro, en plus d'équilibrages en tout genre. Par exemple la nuit. Un pack brutalité est lui censé rendre plus immersifs les combats au corps à corps.

Côté consoles, Xbox spécifiquement, on note deux nouveaux modes :

Equilibré : 60fps sur Xbox Series X

Performance : 60fps sur Xbox Series S

Dying Light 2 : les correctifs les plus importants de la mise à jour 1.2

Pour comprendre un peu mieux les changements opérés en coulisses, le studio polonais a précisé ses travaux. Du moins, les plus visibles :

Élimination de tous les cas signalés de "Deathloops” Bugs corrigés sur plusieurs quêtes que sont : Into The Dark, Assassination, Sophie, Hubert in The Only Way Out, Veronika, Nightrunners, The Lost Light, Double Time Problèmes de stabilité corrigés : crashs ou écrans noirs dans certaines situations (co-op). Le niveau 4 de la course poursuite est désormais plus difficile La portée des sens du Howler est augmentée Le sens du survivant fonctionne désormais correctement et peut être déclenché sans aucun temps de recharge après avoir été touché ou avoir effectué des actions de parkour spécifiques. Améliorations de l’architecture des options du menu Information incluant un onglet Accessibilité Correction d’un problème où l’adversaire ne réagit pas correctement aux autres joueurs et ne change pas de comportement pouvant mener à plusieurs glitches lors d’une partie en Coop Les Banshees et Chargers sont désormais plus faciles à distinguer parmi les populations d’Infectés durant la nuit Ajout d’un mode spécial optimisant les graphismes à l’écran afin de permettre à Dying Light 2 de tourner sur des ordinateurs et PC portables plus anciens Améliorations liées au cache PC DX12. Le premier lancement du jeu et du gameplay sera ainsi plus fluide La technologie AVX n'est plus utilisée dans le jeu, ce qui résout les problèmes liés au plantage du jeu au lancement.

Le jeu étant disponible depuis février, que pensez-vous de Dying Light 2 ? Rencontrez-vous souvent des problèmes ? Il y a-t-il du mieux sur PC suite à ce patch ? Dites nous tout en commentaires.