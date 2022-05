Un petit retard de plus pour Dying Light 2: Stay Human qui a besoin de temps pour finaliser son 1er DLC scénarisé payant. Un report de quelques semaines.

Dying Light 2 : pas de DLC en juin

Dying Light 2 va avoir un très long suivi de 5 ans au minimum avec des contenus payants comme gratuits. Et justement, cet été, au mois de juin, les joueurs auraient dû recevoir le 1er DLC payant du season pass. Malheureusement, il y a un contretemps et Techland est contraint de repousser la sortie en septembre. Si c'est disponible avant le 30, on sera toujours en été ceci dit.

Le studio polonais s'est exprimé sur ce retard depuis le compte Twitter du jeu :

Chers pèlerins, Vos retours ont toujours été une priorité absolue pour nous, donc nous voulons être honnêtes et transparents avec vous. Nous avons encore besoin d'un peu plus de temps pour développer notre premier DLC scénarisé. La sortie est maintenant prévue pour le mois de septembre. Cependant, en juin, nous allons introduire le premier chapitre de Stay Human "In the Foosteps of a Nightrunner", qui sera rempli de contenus et d'événements, ainsi que le très attendu mode Photo.

Entre septembre et novembre, Techland lancera également le deuxième chapitre du jeu avec des contenus non indiqués. Le communiqué version longue rappelle les nombreuses améliorations apportées au titre, ainsi que l'intégration d'un NG+ pour redécouvrir le soft d'une autre manière.

Dying Light 2 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC.