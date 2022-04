Sept ans après la sortie du premier opus, Dying Light 2 a marqué le retour de la franchise. Début février, Techland sortait son second opus tant attendu sur PC et consoles nouvelle génération. Une douche froide pour certains à cause de bugs qui ruinent l’expérience de jeu. Le studio polonais n’a pas dit son dernier mot et les développeurs s’activent en coulisses pour l’améliorer, notamment avec le NG+.

Le NG+ arrive dans Dying Light 2

Une fonctionnalité très attendue arrive dans Dying Light 2. Depuis le lancement du jeu en février, Techland travaille d’arrache-pied sur de multiples mises à jour pour corriger les nombreux défauts du jeu à sa sortie. Si plusieurs patchs ont été déployés pour améliorer la stabilité et l’expérience du jeu, le studio est en train de concocter la plus grosse update à ce jour.

L’entreprise polonaise a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Elle promet que le patch 3 de Dying Light 2 : Stay Human « vous donnera encore plus de raison de revisiter les contrées de Villedor ». Et pour cause, en dehors des correctifs habituels pour les modes solo et multi, l’update marquera l’arrivée du NG+. Les joueurs pourront donc recommencer l’aventure en conservant l’expérience, les compétences et armes acquises lors de leur première partie. Et qui sait ? Ce sera sans doute avec moins de bugs cette fois.

Une grosse mise à jour pour avril

Pas de date de déploiement précise, mais le patch 3 a été confirmé pour le courant du mois d’avril sur l’ensemble des plateformes. Le studio n’a néanmoins pas dévoilé plus de détails quant à son contenu. Il faudra attendre les patch notes une fois que la mise à jour sera arrivée. On sait par ailleurs que Techland travaille également sur d’autres fonctionnalités réclamées par la communauté.

En plus du NG+, le studio a confirmé travailler, entre autres, sur un mode Photo et de nouveaux niveaux de difficultés de Dying Light 2. Un premier DLC viendra également prolonger l’aventure à une date indéterminée. Une extension qui pourrait être « surprenante » à en croire les dires des développeurs et qui pourrait s’éloigner de la trame principale du jeu de base. Les récentes déclarations du lead designer laissaient en effet penser que ce contenu supplémentaire ne suivrait pas les événements du jeu et se déroulerait en parallèle de l’histoire de Dying Light 2. Là encore, il va falloir s'armer de patience avant d'en savoir plus.