Le lancement de Dying Light 2: Stay Human ne s'est pas déroulé sans heurts. C'est le moins que l'on puisse dire. Le jeu est sorti dans un état compliqué sur toutes les plateformes et n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Et pourtant, c'est un énorme carton !

Dying Light 2 se vend comme des petits pains

Le survival action de Techland connaît une percée fulgurante sur le plan commercial. Au 28 février, Dying Light 2 s'est vendu à plus de 5 mois d'exemplaires en trois semaines seulement. Un score réellement impressionnant lorsque l'on sait qu'il aura fallu sept mois au précédent jeu pour atteindre ce nombre. Lors de son week-end de commercialisation, cette suite revendiquait plus de 3 millions de copies écoulées aux consommateurs.

Le succès de la franchise Dying Light est un excellent exemple des expériences inoubliables que nous créons pour nos joueurs.

déclare le PDG de Techland, Pawel Marchewka.

Les développeurs entendent bien pérenniser ce succès en suivant le soft sur le long terme, avec au moins 5 ans de contenus additionnels (gratuits comme payants). Dying Light 2 recevra une énorme mise à jour incessamment sous peu, et le studio planche sur un new game plus ou encore un premier DLC scénarisé.

Une santé de fer pour le premier épisode

Dying Light 2 surperforme mais qu'en est-il du précédent jeu ? Les ventes restent très élevées. Depuis sa sortie en 2015, le premier opus s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Tout de même. Ce volet aura été suivi pendant énormément de temps par Techland avec des DLC plus ou moins intéressants, mais surtout la très bonne extension de The Following, qui pouvait facilement ajouter une dizaine d'heures de jeu à la campagne de base. Pour les plus curieux d'ailleurs, Dying Light 1 est disponible sur PS5 et Xbox Series X|S grâce à un patch gratuit.

Avez-vous joué à Dying Light 2 ? Quel votre avis final ? Les ventes sont-elles méritées ? Dites-nous tout en commentaires.