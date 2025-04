La présentation de la Nintendo Switch 2 a enfin eu lieu lors d’un Nintendo Direct très attendu. Au-delà des nombreux détails dévoilés sur la console, l’événement a également permis d’en apprendre davantage sur les jeux à venir. Au milieu de tout ça, une surprise de taille : Duskbloods, la nouvelle création de FromSoftware, que personne n’attendait.

Duskbloods, le jeu surprise de FromSoftware sur Nintendo Switch 2

Alors que personne ne l'attendait, on a pu découvrir Duskbloods, une nouvelle création de chez FromSoftware avec de gros airs de Bloodborne mais aussi de Castlevania. De quoi clairement titiller le cœur des fans. Personne n'avait vraiment prévu de voir un jeu du studio japonais lors de la présentation de la Nintendo Switch 2, encore moins d'apprendre qu'il s'agirait d'une exclusivité totale à la nouvelle console de Nintendo.

Chez les fans, la déception de ne pas retrouver Bloodborne s’est vite mêlée à la curiosité. Le style visuel de Duskbloods, bien que différent, semble emprunter quelques éléments à l’esthétique sombre et crasseuse du célèbre jeu de la PS4. Ce clin d’œil ne fait qu’attiser davantage les discussions : certains y voient un successeur spirituel, d’autres une prise de distance assumée. Une chose est sûre, FromSoftware a su captiver l’attention, même sans toucher directement à l’une de ses licences les plus cultes. D'après les informations disponibles, Duskbloods sera un jeu PvPvE (joueurs contre joueurs contre environnement) dirigé par Hidetaka Miyazaki, le célèbre créateur de Bloodborne et président de FromSoftware.

Prévu pour une sortie en 2026, ce jeu exclusif à la Nintendo Switch 2 semble promettre une expérience immersive et exigeante, fidèle à la réputation du studio japonais