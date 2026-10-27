Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela pourrait donner si on mêlait Donjons & Dragons et Fallout Shelter ? Grâce à ce jeu maintenant disponible en version 1.0, vous avez la réponse.

On ne le répètera jamais assez : parfois, certaines des plus belles surprises du jeu vidéo peuvent venir de la scène indépendante. C’est en effet au sein de cette dernière que peuvent venir les expériences les plus inattendues, mêlant parfois de façon tout à fait originale des concepts auxquels on ne penserait pas forcément. Et c’est précisément ce que fait Dungeon Inn, un jeu signé Cat Society disponible en version 1.0 depuis le 23 octobre 2026 sur Steam, en mêlant un peu de Donjons & Dragons à du Fallout Shelter.

Dungeon Inn, le jeu Steam qui mêle Donjons & Dragons à Fallout Shelter

Décrit comme un « jeu de puzzle au tour par tour captivant », Dungeon Inn a notamment pour vocation de plonger les joueurs dans une « aventure stratégique » où l’objectif est de prendre la direction de sa propre auberge située au pied d’un donjon. Problème : le lieu devient alors le point de passage de deux guildes rivales, qui ne doivent absolument pas se rencontrer sous peine de voir la situation dégénérer. Mais c’est précisément tout ce qui fait le sel de ce jeu empruntant des mécaniques à la Fallout Shelter pour les placer dans un univers à la Donjons & Dragons.

Attirer toujours plus d’aventuriers, gérer le planning, les événements et les demandes de ses invités, prendre discrètement position pour un camp afin d’effacer tout soupçon envers l’auberge en cas de conflit… Voilà les choses qui attendent les joueurs dans Dungeon Inn. Et il faut croire que cela fonctionne déjà très bien auprès de la communauté Steam, qui lui a attribué le très beau score de 91% pour un total de 693 évaluations jusqu’à présent. C’est dire le succès de ce petit jeu indépendant disponible en version 1.0 depuis quelques jours seulement.

Des avis très positifs de la part des joueurs

« Dungeon Inn est un jeu qui mérite clairement qu’on lui laisse sa chance », peut-on notamment lire dans l’une des évaluations jugées les plus pertinentes sur la plateforme. « [C’est] un jeu original qui change des gameplays qu’on voit régulièrement ». Pour un autre utilisateur, il s’agit d’une expérience à la fois « amusante et captivante » à l’approche « vraiment unique ». De quoi donner une bonne raison aux amateurs de Donjons & Dragons et/ou de Fallout Shelter de tenter l’aventure, donc, en sachant que le jeu est proposé à seulement 12.39€ jusqu’au 5 novembre.

Source : Steam