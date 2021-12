L'œuvre du romancier Frank Herbert est mondialement connue, mais le film de Denis Villeneuve de 2021 fut une belle opportunité de remettre Dune sur le devant de la scène. La licence a décidément le vent en poupe, puisque nous apprenons l'existence de Dune : Spice Wars, un 4X par les français de chez Shiro Games.

Dune : Un univers parfait pour le 4X

Sébastien Vidal, PDG de Shiro explique :

Je pense que je parle au nom de chaque personne chez Shiro Games, quand je dis que nous sommes tous des fans massifs de Dune, que ce soit le roman original ou le nouveau et spectaculaire film de Denis Villeneuve. Pouvoir redonner vie à cet univers sous forme de jeu de stratégie est incroyable. L'univers de Dune est le cadre parfait pour un jeu de stratégie. Vous avez des factions majeures, comme la Maison Atreides et la Maison Harkonnen, dont la rivalité remonte à plusieurs siècles. Vous avez des intrigues politiques, des tromperies et des guerres, toutes centrées sur ce qui est de loin la substance la plus précieuse de l'univers : l'épice. Et puis il y a la scène elle-même, Arrakis, une planète hostile pleine de merveilles cachées à explorer. Des vers de sable massifs capables de dévorer des armées entières, des tempêtes de sable, des moissonneuses d'épices, autant de choses que notre incroyable équipe de développeurs a incorporées dans ce jeu.

La guerre de l'épice

Dune : Spice Wars devrait donc comporter plusieurs factions jouables, 4X oblige, avec chacune ses propres forces et faiblesses. Si l'on ne sait pas encore à quoi ressemblera le titre dans les détails, on sait que certains objectifs de victoire pourront évidement se jouer sur le contrôle de l'épice sur Arrakis. Le jeu devrait proposer des victoires politiques, économiques et militaires. 4X pour eXplore, eXpand, eXploit and eXterminate. N'oublions pas.

Le jeu sera disponible en accès anticipé sur PC début 2022 via Steam.