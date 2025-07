La dernière mise à jour de Dune: Awakening n’a pas vraiment été accueillie comme prévu. En modifiant certaines zones PvE pour les transformer en zones PvP, Funcom a déclenché une série de problèmes inattendus pour une grande partie des joueurs. Résultat : de nombreuses bases, véhicules et ressources ont été perdus dans la confusion. Face à la grogne, le studio a reconnu ses torts et annoncé une série de mesures pour corriger la situation.

Des pertes massives après la dernière mise à jour de Dune: Awakening

Tout est parti d’un changement de gameplay introduit dans le dernier patch de Dune: Awakening. Certaines régions auparavant considérées comme sûres sont soudainement devenues des zones PvP, exposant sans avertissement les joueurs à des raids et destructions. Beaucoup ont vu leur base détruite ou leurs véhicules volés, sans avoir eu le temps de s’adapter.

Funcom s’est rapidement excusé dans un message officiel, reconnaissant qu’il s’agissait d’une erreur de communication et de planification. Le studio a également annoncé une modification de ses processus internes pour éviter que ce type d’incident ne se reproduise à l’avenir.

Une compensation en cours de déploiement

Pour apaiser les tensions, les développeurs ont promis que tous les objets perdus allaient être remboursés. Dans la mesure du possible. Les joueurs concernés pourront récupérer des matériaux, des composants et des véhicules via l’onglet "Réclamer les récompenses" (Claim Rewards) directement en jeu, d’ici la fin de la semaine.

Mais Funcom prévient : cette compensation ne sera pas simple à appliquer dans tous les cas. La frontière est parfois floue entre les objets perdus à cause d’un bug et ceux détruits par les mécaniques du jeu. Malgré cela, le studio s’engage à traiter au mieux les demandes. Même si un certain délai est à prévoir en raison du nombre important de tickets envoyés au support.

Une remise à plat des priorités techniques

Cet incident semble avoir été un électrochoc pour l’équipe de développement de Dune: Awakening. Funcom a profité de cette communication pour annoncer un recentrage sur plusieurs points clés : la lutte contre les tricheurs utilisant des logiciels tiers, les hacks côté client, et l’exploitation abusive de certaines mécaniques du jeu. Des améliorations de confort (qualité de vie) sont également en préparation, ainsi qu’un renforcement du suivi technique. L’objectif : offrir une expérience plus stable et plus juste à tous les joueurs de Dune: Awakening.

