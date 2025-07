Funcom continue d’affiner l’expérience de Dune: Awakening. La dernière mise à jour, estampillée 1.1.15.0, apporte des changements importants côté PvE, notamment dans les zones du Deep Desert. Cette évolution vise à rendre l’exploration plus accessible, sans pour autant sacrifier la tension propre à l’univers de Dune. Les patchs s'enchainent.

Des ressources rares enfin accessibles en solo pour Dune Awakening

Jusqu’ici, les ressources de rang 6 n’étaient disponibles que dans les zones PvP du Deep Desert de Dune Awakening. Autant dire qu’il fallait être prêt à se battre… ou à fuir. Avec cette mise à jour, Funcom propose enfin une alternative : ces matériaux rares peuvent désormais être trouvés en zone PvE.

Certes, leur densité reste plus faible qu’en PvP. Mais pour les joueurs de Dune Awakening qui préfèrent éviter les affrontements, c’est une excellente nouvelle. Cela permet de poursuivre la progression en solo, jusqu’à l’endgame, sans devoir risquer son équipement ou son temps de jeu.

© Funcom.

Plus d’épices, plus d’action

Autre changement notable sur Dune Awakening : la fréquence des champs d’épice est revue à la hausse. Les zones moyennes passent de 5 à 8, et les petites de 22 à 30. Ce rééquilibrage rend l’exploration plus fluide, tout en limitant la concurrence entre joueurs. C’est aussi un signal clair : Funcom veut que l’on passe plus de temps à jouer, et moins à attendre qu’une ressource réapparaisse.

Côté technique, cette mise à jour règle plusieurs problèmes gênants de Dune Awakening. Les contrats impossibles à terminer ont été corrigés. De même, les joueurs ne perdront plus leurs récompenses si leur inventaire est plein : elles ne seront désormais délivrées que si de la place est disponible. Enfin, le patch améliore la stabilité générale du jeu. Un point crucial pour les longues sessions dans le désert, où chaque minute peut être décisive.

Source : Funcom