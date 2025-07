Une mise à jour débarque sur le MMO Dune: Awakening avec un gros changement au programme, et certains joueurs risquent de râler. On vous explique pourquoi.

Les joueurs de Dune: Awakening avaient commencé à se prendre pour des héros. Certains tentaient même de chevaucher les vers des sables, comme Paul Atréides dans les romans. Mais la dernière mise à jour du MMO vient remettre les pendules à l’heure : ici, vous n’êtes pas l’Élu. Et surtout, monter sur Shai-Hulud n’est plus une option.

Fini la fête sur Dune Awakening

Dans les versions précédentes, quelques joueurs très audacieux (ou un peu fous) avaient réussi à grimper sur les fameux vers de sable de Dune: Awakening . C’était spectaculaire, parfois drôle… mais ce n’était pas du tout prévu par les développeurs. Désormais, si vous entrez en contact avec un ver, même accidentellement, c’est la mort assurée. Ou la destruction immédiate de votre véhicule. En clair : ce genre de cascade appartient au mythe, pas au gameplay. Et ce rappel de Funcom remet un peu de cohérence dans l’univers de Dune.

Autre point important de cette mise à jour de Dune Awakening : la fin d’une méthode de harcèlement très utilisée en PvP. Certains joueurs bloquaient les ornithoptères de transport en les percutant avec leurs propres appareils. Ce “griefing” empêchait de livrer des ressources et gâchait les sessions de jeu. Funcom a corrigé le tir. Désormais, lorsqu’un ornithoptère en percute un autre, une force de répulsion est automatiquement appliquée. Cela évite les abus et redonne un peu de fair-play aux affrontements aériens.

Des petites améliorations bienvenues

Le patch ne s’arrête pas là pour Dune Awakening. Il ajoute aussi quelques options de confort bien pratiques. Par exemple, on peut maintenant rechercher des objets par nom dans le marché en ligne. Et certains prix ont été revus à la baisse : le café et les missiles coûtent moins cher. De quoi soulager un peu ceux qui passaient trop de temps à farmer pour survivre. Ce genre de petites touches rend l’expérience plus fluide, plus agréable, et surtout moins frustrante au quotidien.

Même si cette mise à jour va dans le bon sens, la communauté reste partagée. De nombreux joueurs réclament encore du contenu endgame solide sur Dune Awakening. Une fois les quêtes principales terminées, le monde d’Arrakis peut vite sembler vide, malgré son potentiel énorme. Mais avec ce genre de patchs réguliers, Funcom montre qu’il est à l’écoute. Les retours des joueurs sont pris au sérieux, et chaque ajustement rapproche Dune: Awakening d’une version plus stable, plus équilibrée.

Le patch sera officiellement déployé sur tous les serveurs le 12 août. En attendant, il est déjà disponible via le Public Test Client sur Steam. Si vous voulez voir ce que donne un ver de sable en colère ou tester les nouveaux ornithoptères, c’est le moment.

Source : Dune Awakening