Une fois de plus, Dune: Awakening propose une nouvelle mise à jour à sa communauté pour rendre l’expérience de jeu plus agréable, surtout après la découverte d’un bug particulièrement gênant.

Funcom continue d’améliorer l’expérience sur Dune: Awakening, et la mise à jour récente vient corriger un problème qui faisait grincer des dents : un bug de duplication d’objets. Une faille qui, sans être massive, risquait de casser l’équilibre d’un jeu où la rareté des ressources est au cœur du gameplay. Bonne nouvelle : le correctif est là, et il apporte quelques améliorations bienvenues au passage.

Fin de ce bug ultra gênant sur Dune: Awakening

Le bug permettait à certains joueurs de Dune: Awakening de copier des objets via le système d’échange, ou même directement dans l’inventaire. Résultat : des ressources précieuses pouvaient être dupliquées à volonté, ce qui mettait en péril toute l’économie du jeu. Dans un univers comme Dune, basé sur la survie et la gestion de la pénurie, c’était forcément un problème.

Avec le patch 1.1.15.0, ce souci est désormais réglé sur Dune: Awakening. Funcom explique qu’il s’agissait d’une vulnérabilité dans le système d’échange. Le correctif la neutralise complètement. Visuellement, vous pourrez encore voir des objets « fantômes » dans votre inventaire, mais ils ne sont plus utilisables ni échangeables. Autrement dit : ils n’existent plus vraiment.

Une économie fragile… mais surveillée

Ce genre de bug peut sembler anodin, mais dans un MMO comme Dune: Awakening où les ressources sont limitées, il peut avoir des conséquences sérieuses. Pouvoir dupliquer des objets à l’infini déséquilibre le marché, fausse les échanges entre joueurs et nuit à l’expérience globale. Funcom l’a bien compris, et ce patch montre à quel point le studio tient à protéger l’écosystème du jeu. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un tel problème surgit. Un autre bug de duplication avait déjà été corrigé quelques semaines plus tôt. La réactivité du studio est donc plutôt rassurante.

La mise à jour ne s’arrête pas là. Elle améliore aussi la stabilité générale du jeu Dune: Awakening, que ce soit côté serveur ou client. Un bug de connexion, qui empêchait parfois certains joueurs d’accéder à leur session, a également été réglé.

Autre correction utile : un souci qui faisait parfois apparaître des objets invisibles lors des transferts entre inventaires. C’est désormais de l’histoire ancienne. De plus, un problème empêchant certains joueurs de voyager correctement entre Arrakeen, Harko Village et la carte du désert a été corrigé.

Des récompenses récupérables après une erreur de PvP

Enfin, Funcom informe les joueurs de Dune: Awakening que certains objets perdus à cause d’un bug dans les zones désertiques ont été restitués. Pendant un temps, le mode PvP avait été accidentellement activé dans des zones censées rester PvE. Résultat : certains ont perdu des matériaux, des composants de véhicules ou d'autres ressources. Ces éléments peuvent désormais être récupérés via l’onglet « Réclamer les récompenses » dans le jeu.

Un petit geste qui montre que le studio suit de près les conséquences de ses propres erreurs, et cherche à compenser quand c’est nécessaire.

