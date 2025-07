Dune Awakening déploie une toute nouvelle mise à jour qui devrait corriger bon nombre de soucis rencontrés par les joueurs. De quoi rendre l’expérience de jeu bien plus agréable.

Dune: Awakening continue de s’affiner. La dernière mise à jour, numérotée 1.1.10.0, vient d’arriver. Moins impressionnante que le précédent remaniement du Deep Desert, elle n’en reste pas moins essentielle. Car cette fois, Funcom s’attaque à des problèmes de fond. Des bugs qui menaçaient directement l’économie du jeu… et l’expérience des joueurs.

Fin des abus sur les ressources et les équipements sur Dune: Awakening

Premier changement majeur sur Dune: Awakening : un glitch permettait de dupliquer certaines ressources à l’infini. Dans un jeu où la rareté fait toute la tension, ce type d’exploit cassait complètement la logique. Bonne nouvelle, le bug a été corrigé. Le même genre de problème existait aussi à l'époque sur Conan Exiles.

Autre correction très attendue sur Dune: Awakening, une faille qui permettait de réparer tous les objets sans coût. Plus besoin désormais de se demander pourquoi certains joueurs semblaient indestructibles. Ces deux ajustements redonnent de la valeur aux matériaux et remettent un peu de justice dans l’univers impitoyable d’Arrakis.

Des combats plus justes, une exploration plus fluide

Funcom en a aussi profité pour corriger plusieurs petits soucis qui affectaient le gameplay de Dune: Awakening . Certains moyens détournés d’augmenter les dégâts en combat ont été supprimés. L’équilibre entre factions a été revu, notamment dans la région de Hagga Basin, où les attaques devenaient trop fréquentes.

Côté véhicules, les choses s’améliorent aussi. Il est désormais plus facile d’entrer dans une machine, peu importe l’angle. Un bug qui permettait de traverser les champs de force (Pentashields) a également été supprimé. Résultat : moins de triche, plus de clarté sur Dune: Awakening.

Le patch ajoute aussi plusieurs améliorations bien pensées. Désormais, les vers des sables resteront un peu plus longtemps autour des champs d’épices fraîchement vidés. Un détail, mais qui ajoute du suspense. Trois nouvelles armes font aussi leur apparition dans la boutique d’Asmara Efendi. Et de nouvelles options de confort facilitent la vie quotidienne : réapparition à certains points de contrôle, gestion d’inventaire simplifiée dans l’Ornithoptère, et masquage automatique des conteneurs de loot vides. Même les streamers y gagnent : un mode spécial masque désormais le nom de leur secteur, pour éviter le stream sniping.

Source : Funcom