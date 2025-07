Rien ne va plus sur Arrakis. Depuis sa dernière grosse mise à jour, Dune Awakening fait face à une série de bugs, de duplications d’objets et de mécontentement dans la communauté. Résultat : les évaluations Steam sont tombées à "mitigées". Mais Funcom ne reste pas les bras croisés. Le studio vient de déployer un nouveau correctif et confirme que des bannissements sont déjà en cours.

Un bug de duplication… puis un autre sur Dune Awakening

Tout a commencé avec le patch 1.1.15.0, lancé il y a deux semaines sur Dune Awakening. Ce qui devait être une mise à jour importante s’est transformé en cauchemar : perte de bases, objets disparus, et une vague de bugs. Funcom s’est excusé, a promis des compensations, et a commencé à enchaîner les hotfixes.

Mais le mal était fait. À peine un bug de duplication corrigé, un autre apparaissait. Cette fois, certains joueurs ont trouvé le moyen de dupliquer les Solari, la monnaie du jeu, directement chez les banquiers. D’autres pouvaient même utiliser les véhicules d’autres joueurs, sans autorisation dans Dune Awakening.

Funcom réagit, la communauté reste partagée

Dans ce nouveau hotfix Dune Awakening , deux failles majeures ont été corrigées :

La duplication de Solari chez les banquiers

L’accès non autorisé aux véhicules d’autres joueurs

Ces bugs, très utilisés par des joueurs opportunistes ou malintentionnés, ont sérieusement perturbé l’économie du jeu. Bonne nouvelle : sur Reddit, un développeur a confirmé qu’une vague de bannissements était déjà en cours. Un message clair envoyé aux tricheurs. Mais tout le monde ne saute pas de joie. Certains joueurs continuent de signaler la perte d’objets après la mise à jour de Dune Awakening . D’autres redoutent que les exploits reviennent sans cesse, tant que les fondations techniques ne seront pas renforcées.

Malgré tout, Dune: Awakening garde une communauté active. Le jeu a connu un lancement massif sur Steam, avec plus de 140 000 joueurs au pic. Mais entre les patchs problématiques et les tricheurs, Funcom marche sur une corde raide.

Source : Funcom