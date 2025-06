Dune Awakening est-elle l'expérience ultime pour tous les fans de l'oeuvre de Frank Herbert ? Les premiers retours sont positifs avec 79/100 de Metacritic (presse) et 87% d'avis dans le vert parmi 18 579 évaluations sur la plateforme Steam. De notre côté, on a pris un billet pour Arrakis, mais s'imposer dans ce monde est difficile, donc on préfère de ne pas vous donner de date pour la publication. D'autant que le testeur pourrait se faire avaler par un Shai-Hulud entre temps. Ce serait triste, mais c'est la vie qu'il a choisi de mener.

Dune Awakening reçoit une première mise à jour PC

Les joueurs PC Dune Awakening peuvent évoluer dans un univers différent de celui du roman, mais qui en reprend quand même les codes et tout le lore. Et les débuts du MMO semblent prometteurs à en croire les avis disponibles ici et là. Mais avec ce type d'expérience, il faudra juger sur le long terme. En attendant, le jeu déploie sa première grosse mise à jour. Quoi de neuf ? « Nous avons déployé plusieurs mises à jour et correctifs afin d'améliorer la stabilité du serveur et de résoudre certains problèmes en jeu ».

Si certaines mise à jour de Dune Awakening ont été réalisées du côté des serveurs, cette fois, ce sera à vous de récupérer cette update 1.1.0.13 via Steam. Outre la stabilité améliorée, elle permet par exemple de résoudre un souci où les joueurs étaient bloqués après avoir choisi de trahir un personnage. Un correctif se charge également de rétablir le fonctionnement d'une option graphique.

Notes de patch 1.1.0.13

Voici les changements et correctifs du patch 1.1.0.13 de Dune Awakening :

Changements Plusieurs modifications ont été apportées au backend afin d'améliorer la stabilité du client et du serveur L'option de trahir Jocasta Cleo dans le contrat « L'impact de l'écologie » a été temporairement supprimé. Et ce en raison de retours de joueurs incapables de reprendre le contrat après l'avoir trahie Mise à jour des lignes de dialogue de « Planétologiste : Avancé : À la recherche de Kynes » pour corriger le problème où les joueurs ayant quitté la faction Atréides ne pouvaient pas progresser s'ils avaient récupéré le contrat avant de partir

Correctifs Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas changer la description de leur guilde, le nom de la console du sous-fief ou les plans d'une base Correction d'un problème où l'option graphique « Limiter l'utilisation du CPU » ne s'appliquait pas aux préréglages de qualité



