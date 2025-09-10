Voilà déjà trois mois jour pour jour que Dune Awakening a été lancé par Funcom sur PC, avec un démarrage que l’on pourrait désormais considérer comme étant en demi-teinte. En effet, en dépit des retours plutôt positifs qu’il a reçus à sa sortie, le MMORPG est aujourd’hui fustigé par une partie de la communauté, qui lui reproche notamment la pauvreté et la répétitivité de son contenu endgame. Un problème que le studio espère aujourd’hui prendre à bras-le-corps à l’aide d’une première mise à jour majeure, accompagnée de Lost Harvest, son premier DLC.

Dune Awakening se met à jour avec de nouveaux contenus

Déployée hier dans la journée, cette grosse mise à jour gratuite marque l’apparition de nouveaux dangers mortels sur Arrakis. « Dans le Chapitre 2, les joueurs poursuivent leur aventure après les révélations de la fin de l’Acte 3. Ils enquêtent sur des meurtres sordides et plongent dans un passé lointain » nous indiquent notamment les créateurs de Dune Awakening. Pour l’occasion, de nouveaux contrats font ainsi leur apparition, aux côtés d’objets, de coiffures et de tatouages inédits, mais aussi de la possibilité de reconfigurer son personnage.

Quant à Lost Harvest, le DLC du jeu, il offre de son côté une intrigue complète et indépendante plongeant les joueurs plus profondément encore dans le lore de Dune, au travers d’une expérience visiblement susceptible de nous déstabiliser. « Le DLC inclut également de nouvelles pièces de construction Dune Man, de nouvelles décorations, des ensembles cosmétiques d’armures et d’armes, des palettes de couleurs, ainsi que l’emote Thumper » ajoute par ailleurs Funcom. Sans oublier, bien sûr, l’arrivée d’un nouveau véhicule : le Treadwheel.

« Le Treadwheel offre une alternative au sandbike, avec des animations et une maniabilité uniques, sans pour autant conférer d’avantage significatif en termes de gameplay par rapport à son équivalent du jeu de base » nous dit-on à son sujet. Notez toutefois que tout cela a un coût. Car si la mise à jour en elle-même est gratuite, tous les contenus associés à Lost Harvest, en revanche, doivent être achetés au prix de 12.99€. À moins que vous ne disposiez du Season Pass, auquel cas vous pourrez alors en profiter sans surcoût supplémentaire.

Un Free Weekend est en approche

Quant à ceux qui n’auraient pas encore sauté le pas, sachez que Dune Awakening sera jouable gratuitement du 11 au 15 septembre prochain, dans le cadre d’un Free Weekend organisé par le studio. Vous pourrez ainsi rejoindre vos amis sur n’importe quel serveur pour profiter de l’ensemble des contenus disponibles, et ce sans aucune restriction. Dans le cas où l’expérience vous plairait, vous pourrez alors ensuite profiter d’une réduction de 20% sur Steam et les boutiques partenaires, en sachant que toute votre progression sera conservée.

