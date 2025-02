Le très ambitieux et surveillé MMO Dune Awakening s'est fendu d'une double annonce : une date de sortie, et une jolie surprise gratuite en attendant.

Développé par Funcom (Conan Exiles), Dune Awakening s'annonce comme un MMO très ambitieux, mais aussi respectueux de mythique univers science-fiction de l'écrivain Frank Herbert. Trois ans après sa première annonce et une phase bêta fermée une année durant, le titre s'apprête donc enfin à sortir bientôt la tête du sable, pour commencer sur PC, avec en prime une jolie surprise gratuite.

Départ programmé pour Arrakis avec des bonus sur Dune Awakening

Dès ses premières présentations, Dune Awakening avait impressionné par sa superbe direction artistique et sa représentation très fidèle de la cultissime planète Arrakis. S'agissant de son gameplay, il s'agira d'un mélange entre RPG et jeu de construction/survie à très grande échelle. Après le supplice du Gom Jabbar par le Bene Gesserit, nous pourrons créer notre propre personnage, issu de maisons bien connues de l'univers comme Atréides ou Harkonnen, et choisir entre quatre classes : Maître Épéiste, Bene Gesserit, Mentat ou Soldat.

Nous serons ensuite lâchés sur Dune, pour tâcher d'y survivre et prospérer avec et contre d'autres joueurs, via un système de factions. L'aspect communautaire semble prépondérant, notamment s'agissant des opérations d'extraction du précieux Épice. Les joueurs solo devraient cependant avoir de quoi s'occuper avec divers donjons occupés par des adversaires PNJ, et autres activités solitaires. Un programme pour le moins intrigant que nous propose Dune Awakening, qui date donc enfin sa sortie, mais pour l'heure uniquement sur PC : le 20 mai, via Steam. Pour les versions PS5 et Xbox Series, il faudra cependant repasser plus tard.

En plus de sa date de sortie sur PC, Dune Awakening accompagne cette annonce de deux sympathiques surprises gratuites. En parlant de création de son personnage, l'outil pour le faire est ainsi disponible dès aujourd'hui, sur la page Steam du jeu, citée également en source ci-dessous. Funcom complète la formule avec un outil de benchmark, pour voir si votre machine pourra supporter le poids de tout le sable d'Arrakis et l'effroyable majesté du Shai Hulud. À noter que le créateur de personnages et l'outil de benchmark sont proposés dans un seul moule, d'un poids d'environ 17 Go.

Sources : Funcom sur YouTube ; Steam