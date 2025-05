Dune Awakening arrivera sur PC à la fin du mois et, pourtant, vous allez pouvoir y jouer avant l'heure. Tenez-vous prêt pour cet événement qui s'annonce déjà exceptionnel.

Le retour sur grand écran de la saga romanesque de Frank Herbert a vraiment propulsé les ambitions des studios de jeux vidéo. Ainsi, le très attendu Dune Awakening va arriver très (très) prochainement sur PC. En début d'année, la date de sortie se fixait enfin au 20 mai prochain. Cela dit, les joueuses et joueurs vont avoir l'occasion de l'essayer avec un peu d'avance. On vous donne tous les détails.

Dune Awakening voit les choses en grand avant sa sortie sur Steam

Funcom s'est lancé un défi de taille en se jetant dans l'adaptation de l'univers imaginé par Frank Herbert. Le studio norvégien avait déjà édité Spice Wars des Français de Shiro Games en 2022. Cette fois, il se lance lui-même dans le développement avec Dune Awakening, un MMO en monde ouvert qui repose sur la survie et la protection de votre territoire.

Dune Awakening est donc prévu sur PC le 20 mai 2025, avant une sortie étendue sur les consoles de dernière génération. Cependant, le studio a décidé de faire un beau cadeau aux joueuses et aux joueurs ! De fait, il va lancer du 9 au 12 mai une bêta ouverte à grande échelle. Pendant tout le week-end, vous allez pouvoir tester ce nouveau titre très prometteur en demandant l'accès directement sur sa page Steam.

Au programme : les 20 premières heures de jeu, soit une découverte de plus de la moitié du premier acte de Dune Awakening. Vous pourrez par conséquent vous adonner aux combats, prendre en main la moto des sables et tout bonnement explorer les richesses du désert. Pour que vous profitiez au mieux de l'expérience, Funcom veut rassembler un maximum de joueuses et joueurs sur la bêta de Dune Awakening. Ainsi, vous devriez avoir une idée concrète de sa dimension MMO.

Enfin, le studio prévoit de diffusion une grande LAN party le 10 mai. Ce sera l'occasion de proposer des interviews de l'équipe de développement. Surtout, ça permettra d'aller à la rencontre des joueuses et joueurs. Si vous ne participez pas à la bêta, ce sera le moment idéal pour avoir un aperçu de Dune Awakening. Qui plus est, Funcom prévoit d'offrir des « dizaines de milliers de clé » du jeu à celles et ceux qui visionneront le live. Soyez au rendez-vous !