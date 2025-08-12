Dune: Awakening écoute vraiment sa communauté et le studio annule cette fonctionnalité après la colère des joueurs. Voici ce que l’on peut apprendre sur le sujet.

La prochaine mise à jour de Dune: Awakening devait rendre l’un de ses outils les plus utiles… encore plus dangereux. Mais face aux réactions négatives, Funcom a choisi de faire marche arrière. Un geste qui montre que le studio reste à l’écoute de sa communauté.

Dune: Awakening fait machine arrière

Dans le désert d’Arrakis sur Dune: Awakening, récolter l’Épice ou le sable fin n’est jamais sans risque. Les static compactors permettent de collecter ces ressources plus vite et en plus grande quantité. Mais ils ont un inconvénient majeur : leur bruit attire les terrifiants vers des sables. Chaque utilisation devient donc une course contre la montre pour éviter de finir englouti.

Funcom voulait, dans le patch 1.1.20 de Dune Awakening, augmenter encore cette menace. Mais pour de nombreux joueurs, le danger est déjà bien suffisant. Ajouter une difficulté supplémentaire aurait surtout freiné la progression et découragé l’exploration.

Un retour en arrière rapide

Le studio n’a pas attendu pour réagir sur Dune: Awakening. Dans un message publié sur le Discord officiel, il a annoncé que cette modification ne serait finalement pas intégrée à la mise à jour prévue le 12 août. Une décision saluée par la communauté, qui voit là la preuve que ses retours peuvent réellement influencer le développement.

Ce n’est pas la première fois que Funcom ajuste ses plans sur Dune: Awakening après avoir écouté les joueurs. Plus tôt cet été, un patch avait causé la perte d’objets dans certaines parties. L’équipe avait alors compensé les joueurs touchés. En revanche, d’autres problèmes comme le goomba stomping, une technique de harcèlement en jeu, restent encore à résoudre.

En annulant un changement jugé inutilement punitif, Funcom montre qu’il souhaite trouver un équilibre entre défi et plaisir. Dans un MMO de survie où chaque sortie dans le désert est déjà un pari risqué, c’est un choix qui pourrait renforcer la confiance des joueurs.

Source : Funcom