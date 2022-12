Duke Nukem Forever (2001) va finalement voir le jour et le jeu est d’ores et déjà jouable. Incroyable, mais pourtant bel et bien vrai.

Bien avant que Beyond Good & Evil 2 ne devienne la plus grosse arlésienne du jeu vidéo, c’était Duke Nukem Forever qui détenait le titre de jeu le plus longtemps en développement. Après le succès de la franchise, un nouveau jeu, annoncé comme étant une petite révolution pour l’époque, est présenté aux débuts des années 2000 et fait exploser la hype chez les fans. Malheureusement, la suite on la connaît et le jeu ne verra finalement jamais le jour. À la place, c’est un Duke Nukem massacré par Gearbox qui tentera une percée en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360. Mais 2022 signe enfin le retour du Duke.

Duke Nukem forever (2001) renaît de ses cendres

Si le Duke Nukem Forever de 2001 ne verra jamais officiellement le jour, à la grande tristesse des fans, certains développeurs amateurs agiles de leurs petits doigts ont décidé de tenter leur chance et de le faire revenir d’entre les morts sous le nom de DNF2001 Restoration Project et ils ont réussi.

Connus sous le nom de Mighty Foot Productions, ce petit groupe de fans hardcore vient en effet de publier la première partie de son Duke Nukem Forever maison. Entièrement jouable et totalement gratuit, ce chapitre comprend les premières missions du jeu, un mode match à mort et un éditeur de niveaux pour la communauté. Le tout est téléchargeable à cette adresse et devrait tourner sans mal sur la plupart des PC du marché. Pas besoin d'avoir une bête de compétition pour faire tourner la bestiole.

Ce Duke Nukem Forver 2001 : Restoration Project n’a pas pour but de proposer un remake au niveau des standards actuels, mais plutôt de jouer sur la corde sensible des fans en recréant ce qu’aurait pu/dû être Duke Nukem Forever en 2001. Et pour ce faire, le groupe de développeurs en herbe s’appuie sur les codes source et tous les éléments qui ont fui sur la toile au fil des années. Et pour nous convaincre du travail abattu, Mighty Foot Prod a même partagé une bande-annonce particulièrement explosive qui présente du gameplay à l’ancienne. Nostalgie quand tu nous tiens…