On l’avait presque oubliée. La fameuse manette PS5 Pro qui avait fait l’objet de rumeurs quelques mois plus tôt est une réalité. Malgré son absence au salon, Sony a profité de la conférence de la Gamescom 2022 pour la dévoiler. Voici la DualSense Edge.

Voici la DualSense Edge, la manette PS5 Pro

Le succès de la Xbox Elite Series 2 a donné des idées à Sony. L’éditeur japonais a tenu à faire acte de présence à l’Opening Night Live en révélant sa manette PS5 Pro. Comme la concurrence, cette DualSense Edge proposera des commandes personnalisables de bout en bout, des sticks amovibles et des boutons à l'arrière. Avant tout destinée aux joueurs compétitifs, elle permettra de réduire manuellement la distance de déplacement des gâchettes. Cela permet d’avoir des entrées plus rapides dans les jeux FPS compétitifs ou une réduction de la zone morte pour l’accélérateur dans les jeux de course.

Évidemment, il sera possible de sauvegarder différents schémas de contrôles sur des profils et de switcher entre eux à la volée grâce à un bouton dédié. Ajoutons à cela que les sticks analogiques de la DualSense Edge seront interchangeables, tout comme les boutons arrière. La nouvelle manette PS5 sera livrée avec deux ensembles de boutons arrière (demi-dôme et levier) et trois capuchons pour les sticks (standard, à dôme élevé et bas). Aucune date de sortie ni prix de vente n’ont été communiqués pour le moment.