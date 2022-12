Le talon d'Achille de la future manette PS5 DualSense Edge déjà découvert ?

DualSense Edge : un bijou technologique... sauf pour la batterie ?

En attendant la confirmation des rumeurs autour d'une PS5 Pro ou Slim pour 2023, la manette DualSense Edge planifie sa sortie prévue pour le 26 janvier 2023. Un périphérique ultra customisable pour répondre aux attentes des joueurs professionnels, ou des plus exigeants, vendue tout de même 239,99€. Un prix grosso modo dans la norme et qui peut se défendre compte tenu des fonctionnalités uniques de la DualSense basique (retour haptique, gâchettes adaptatives), en plus de tout le reste.

Une manette testée par quelques médias à l'image de The Verge qui en sont ressortis conquis. Dans leur article, le site salue par exemple une meilleure prise en main grâce à des gâchettes plus texturées et réglables, les palettes arrières, la personnalisation et l'enregistrement de commandes ou encore la facilité déconcertante avec laquelle on peut changer les joysticks.

Un sans faute donc ? Non. Avant de conclure, The Verge aborde un sujet épineux : la durée de vie de la batterie. Faudrait-il avoir à brancher la DualSense Edge bien plus souvent que la manette actuelle ? Ils n'ont pas la réponse de leur côté, mais oui, Sony annonce une autonomie « légèrement inférieure ».

L'autonomie de la manette DualSense Edge sera légèrement inférieure à celle de la DualSense originale, parce que nous avons inclus beaucoup plus de fonctionnalités en gardant la même forme et conception ergonomique de la DualSense originale. Nous voulions parvenir à un bon équilibre entre le temps de fonctionnement sans fil et l'ajout de fonctionnalités performantes. En outre, le câble USB tressé plus long est aussi idéal pour les joueurs compétitifs qui préfèrent jouer avec une connexion filaire pour éviter les interférences sans fil - une option qui préserve la durée de vie de la batterie.

À voir ce que signifie « légèrement différent », mais à ce tarif, ça pourrait être une bien mauvaise nouvelle. Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à notre article sur l'annonce de la DualSense Edge.