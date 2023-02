En attendant qu'Activision Blizzard ne ressuscite peut-être Guitar Hero, suite au rachat de Microsoft, ou un nouveau Rock Band VR, le jeu de rythme Drums Rock est ce qui s'en rapprochera le plus et ça sort demain - 22 février - sur PSVR 2.

Le regard qui tue grâce au PSVR 2

Drums Rock sera l'un des nombreux jeux du PSVR 2 et il sera jouable dès demain sur le casque PS5. Comme l'annonce Dani Sintas Sanchez, PDG du studio Garage51, les développeurs ont décidé d'y aller franchement en exploitant toutes les forces du PlayStation VR 2 et d'éviter l'écueil du portage paresseux.

Le suivi de mouvement des yeux - eye tracking chez nos amis anglo-saxons - saura identifier si les mirettes du joueur sont ouvertes ou fermées. Suivant la configuration, le score pourra être multiplié par deux, voire plus en cas de combos avec des modificateurs.

Sous le marqueur d’enchaînements, il y a deux curseurs, un par œil. Ces curseurs s’activent quand les yeux du joueur sont fermés ou quand il ne regarde pas les notes qui approchent. Ils disposent d’un petit délai de récupération pour éviter de se déclencher quand le joueur cligne des yeux ou jette un regard sur le côté pour voir les notes. Une fois les curseurs activés, votre score est multiplié par 2. Ils peuvent également être combinés avec les modificateurs sans échec, pour atteindre x8. C’est une mécanique de récompense des risques que, personnellement, j’adore ! Tout cela est bel et bon, mais je suis sûr que certains d’entre vous se posent la question suivante : si mes yeux sont fermés et si je ne regarde pas les notes, comment puis-je voir que je double mon score ? Nous devons reconnaître que cette question nous a tourmentés quand nous avons finalisé les concepts de base, mais la réponse est venue rapidement, grâce aux audio du jeu. Nous avons dû travailler avec nos équipe de conception sonore pour créer un effet qui ne gâcherait pas les chansons que nous aimons tant. À notre grand soulagement, quelques effets de réverbération associés à des ajustements de volume ont suffi à créer un retour clair tout en maintenant l’essence de la musique. Via PlayStation Blog.

Drums Rock sur PSVR 2.

Des vibrations partout dans Drums Rock

Les manettes PSVR 2 Sense, comme les DualSense, ont un retour haptique qui permet d'avoir des vibrations nettement plus précises et localisées. Dans le cadre de Drums Rock, Garage51 a tiré profit de cette technologie pour que chaque partie de la batterie (cymbale, caisse claire...) procure un feeling différent. Et il en va de même pour le retour haptique situé directement sur le PlayStation VR 2.

Avec les vibrations du casque, les développeurs ont souhaité reproduire la sensation d'être dans une salle de concert avec le sol qui vibre.

Vous savez donc que le casque PS VR2 comprend aussi un retour. Nous ne pouvions manquer l’occasion de l’utiliser. Rappelez-vous l’expérience extraordinaire d’être dans une salle de concert et de sentir le sol vibrer à chaque impulsion des caissons de grave ! Recréer cette sensation tangible était crucial pour compléter cette expérience immersive. Via PS Blog.

La playlist sera composée de musiques emblématiques comme Black Betty de Ram Jam, Bring me to life d'Evanescence ou encore I love rock'n'roll de Joan Jett & The Blackhearts. Sur PSVR 2, le jeu tournera en 4K 120fps et vos échecs ne seront donc pas imputables à un éventuel lag.