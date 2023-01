À l'occasion d’une prise de parole dans les colonnes de Famitsu, Capcom a tenu à rassurer les fans concernant Dragon’s Dogma 2. Depuis son annonce, le jeu est plus que discret, complètement silencieux même, mais il va bien !

Dragon's Dogma 2 pète la forme, il arrive bientôt

Hideaki Itsuno, l'un des chefs du projet, a en effet déclaré que le développement se passait plutôt bien et que ça avançait, lentement, mais sûrement. Le développeur devrait d’ailleurs nous en dire davantage dans le courant de l’année, le plus vite possible.

Je suis actuellement plongé dans le développement de Dragon's Dogma 2 , à tel point que je perds la notion du temps. Les choses avancent bien, j'espère donc pouvoir continuer sur cette lancée afin de pouvoir partager de plus amples informations avec vous dès que possible. Famitsu via Gematsu

Dragon’s Dogma 2 a été annoncé il y a plusieurs mois déjà lors d’un livestream pour fêter les 10 ans de la licence. Le premier jeu, sorti en 2012 sur Xbox 360, PS3 et PC, a été une petite réussite et a surtout su trouver une communauté fidèle. Le jeu était un mélange réussi de RPG en monde ouvert avec des mécaniques de jeu particulièrement dynamique.

On se souvient notamment de la possibilité de grimper sur les créatures les plus grosses, comme des cyclopes, des dragons ou encore des chimères et des hydres, dans des combats qui pouvaient rapidement devenir épiques, comme.

En prime, le jeu offrait la possibilité de créer ses propres acolytes et de les partager en multijoueur afin que d’autres joueurs puissent jouer avec et leur faire gagner de l’expérience. On espère d'ailleurs retrouver cette fonctionnalité dans Dragon’s Dogma 2, mais pour l’heure, nous ne savons absolument rien du jeu si ce n’est qu’il devrait être disponible sur PS5, Xbox Series et PC.