Une semaine après la sortie de Dragon's Dogma 2, Capcom annonçait de très beaux chiffres pour son dernier titre en date. Quelques deux mois plus tard, son RPG en monde ouvert dépasse aujourd'hui un seuil symbolique. Le géant japonais s'estime en tout cas visiblement très satisfait de ces résultats.

Dragon's Dogma 2 continue de s'envoler

À sa sortie le 22 mars, Dragon's Dogma 2 n'a pas connu un début de tout repos. Outre une vive polémique autour de l'ajout de microtransactions, les performances du jeu n'étaient pas non plus au beau fixe, tant sur PC que sur consoles. La situation s'est depuis améliorée grâce à des patchs, mais demeure encore loin d'être idéale. Ces soucis n'ont cependant apparemment pas empêché le titre de Capcom de très bien se vendre.

Le géant japonais a en effet annoncé aujourd'hui que Dragon's Dogma 2 a officiellement dépassé le seuil symbolique des trois millions de copies vendues. Il en profite pour remercier les Insurgés de leur soutien. Certains un brin sarcastiques ont répondu que la réciproque s'agissant de performances encore un peu bancales serait appréciée. Quoi qu'il en soit, un tel succès a visiblement donné des idées à Capcom. De premier jeu niche et peu connu, la licence se place ainsi à ses yeux au même niveau que des mastodontes comme Resident Evil ou Monster Hunter.

Un troisième opus est donc clairement envisageable, et a priori pas après 12 ans d'attente, comme tel a été le cas entre Dragon's Dogma et sa suite. Au-delà du succès commercial, le jeu a également été un moyen pour Capcom de tester les capacités du RE Engine dans un monde ouvert. Ces précieux enseignements auraient servi à tâter le terrain pour un Resident Evil 9 qui pourraient également prendre le parti du monde ouvert. C'est en tout cas ce que l'on a appris via de récents leaks, à défaut d'une annonce officielle du studio japonais.