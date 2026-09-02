Disponible depuis mars 2024 sur consoles et PC, Dragon's Dogma 2 a reçu une tonne de mises à jour et même un peu de contenus gratuits. Il accueillera prochainement son extension XXL Dark Arisen prévue pour le 9 octobre 2026 sur tous les supports. Aujourd'hui, quelques semaines avant son DLC, le jeu reçoit son imposante mise à jour 3.2 qui ajoute plusieurs fonctionnalités et corrige une tonne de bugs pour bien se préparer avant le prochain afflux de joueurs.

L'énorme mise à jour 3.2 de Dragon's Dogma 2 ajoute une tonne de changements

Les notes de la mise à jour sont colossales et pour cause, Capcom a fait un travail monstrueux pour bichonner son poulain avant la sortie de l'extension Dark Arisen dans un tout petit mois. Parmi les plus gros chantiers, on retrouve un grand équilibrage de la plupart des classes, mais aussi des Pions qui gagnent en crédibilité et en réactivité. Ils vont pouvoir intervenir de nouvelles façons et devraient avoir un peu plus d'impact. On note aussi la possibilité de se défaire de la Peste Draconique avec une simple potion, ce qui ne sera pas de refus. Nos Pions justement pourront quant à eux utiliser de nouvelles capacités s'ils en sont atteints. On retrouvera également beaucoup d'ajustements de l'interface, de nouvelles options et bien évidemment une longue liste de corrections de bugs.

Feuille de route de Dragon's Dogma 2

Equilibrages des classes de Dragon's Dogma 2

Guerrier

Ajustement du comportement de Protection du templier S si vous l'utilisez contre des attaques à distance.

Il est désormais plus facile de toucher les ennemis avec Coup éclair.

Ajustement du timing de certaines compétences d'attaque pour qu'il soit plus facile d'enchaîner avec Colère barbare.

Modification de la fenêtre de temps de la compétence Colère barbare, pour qu'il soit moins probable d'échouer de la lancer si la charge est complète.

Ajustement d'Attaque vengeresse pour prioriser l'ennemi qui vient de dévier l'attaque.

Si d'autres ennemis sont à proximité quand vous utilisez Fureur impétueuse, la direction de l'attaque peut désormais être ajustée avec les contrôles de direction.

Ajustement du dernier coup vers le haut de Fureur impétueuse pour qu'il soulève légèrement les ennemis en l'air.

Augmentation de la distance de la première attaque de Fureur impétueuse pour qu'il soit plus facile d'enchaîner.

Les attaques ennemies auront moins de chance de provoquer un vacillement.

Archer

Augmentation de la vitesse d'encoche d'une flèche lors de l'utilisation de Flèche explosive, Flèche d'eau, Flèche de goudron ou Flèche empoisonnée.

Augmentation des dégâts de Flèche funeste.

Modification de Coup de pied frontal et de Coup de pied sauté afin que l'utilisateur saute en arrière même s'il est au sol.

Modification de Coup de pied frontal et de Coup de pied sauté afin que l'utilisateur saute en arrière en appuyant sur les commandes.

Quand l'Insurgé touche le sol après Coup de pied frontal et Coup de pied sauté, il sera face à l'ennemi touché si aucune direction n'est donnée.

Voleur

Augmentation de l'endurance consommée par Insaisissable.

Appuyer sur la touche d'Action de classe pendant Insaisissable déstabilisera l'ennemi qui vous attaque.

*Déstabiliser un ennemi avec le bon timing désactivera temporairement la consommation d'endurance continue. Avoir un timing parfait réduira la consommation d'endurance pour les compétences d'arme.

Mage/sorcier

Ajout de la compétence principale Barrière magique.

*Appuyer sur la touche d'Action de classe va faire apparaître une barrière magique qui vous protégera des attaques ennemies. La consommation d'endurance variera en fonction de votre arme.

*Appuyer sur la touche d'Action de classe va faire apparaître une barrière magique qui vous protégera des attaques ennemies. La consommation d'endurance variera en fonction de votre arme. Augmentation de la vitesse de déplacement maximale de la caméra lors du lancement de Conflagration.

Mage

Lorsque l'Aura de guérison est active, vous pouvez annuler le mouvement en appuyant sur les touches appropriées.

Sorcier

Extension de la vitesse d'invocation de Fulmination préméditée.

Extension de la période avant l'explosion des orbes de Fulmination préméditée, tout en réduisant le temps entre le moment où ils atteignent leur taille maximale et leur explosion. (Un effet sonore différent a été ajouté quand les orbes explosent à leur taille maximale, afin de mieux percevoir la différence.).

Augmentation de la valeur nécessaire pour amplifier les orbes de Fulmination préméditée, et extension du temps jusqu'à leur disparition si les orbes ne sont pas attaqués.

Les orbes magiques de Fulmination préméditée ne seront plus amplifiées si elles sont touchées par une autre Fulmination préméditée.

Ajustement de la direction de la caméra lorsque vous lancez Cataclysme.

Champion

Il est possible de maintenir Fauchage chargé quand vous utilisez Bousculade.

Réduction du déplacement en avant lorsque vous utilisez Pilonnage en l'air, afin de pouvoir enchaîner plus facilement.

Le timing des commandes du coup rapide de Chaîne de coups a été rendu plus consistant pour faciliter son utilisation.

La portée en avant de Fauchage et Pilonnage a été augmentée.

Augmentation de la vitesse des coups rapides quand vous agrippez un ennemi.

Ajustement du hitstop des attaques fortes quand vous agrippez un ennemi, pour rendre le ressenti des coups plus satisfaisant.

Modification de l'animation de mouvement des coups puissants enchaînés sur les grands ennemis.

Ajustement du timing de réduction des dégâts quand vous chargez Déchirure céleste, Coup du bûcheron ou Retourne-montagne, afin d'avoir une plus grande consistance entre les compétences.

Ajustement de la distance et hauteur de projection des attaques capables de projeter les ennemis en l'air, pour faciliter l'enchaînement avec d'autres attaques.

Augmentation des dégâts de Rage du démon.

Ajustement de la fenêtre de contre-attaque de Dent pour dent, pour la rendre possible plus tôt.

Réduction du temps de récupération après une contre-attaque ratée avec Dent pour dent.

La portée en avant de Fauchage, Déchirure céleste, Coup du bûcheron et Rage du démon a été augmentée.

Chevalier-mage

Ajustement de la fenêtre de temps de la compétence Décharge étourdissante, pour qu'il soit moins probable d'échouer de la lancer si la charge est complète.

Augmentation de la fenêtre de commande pour Décharge dispersante → Pas éclair, afin qu'il soit plus facile de faire des combos tels que : Décharge paralysante → Décharge dispersante, Décharge paralysante → Pas éclair, et Décharge paralysante → Décharge dispersante → Pas éclair.

Amélioration des dégâts d'Assaut mixte, Lames spectrales et Gungnir, lorsqu'elles sont utilisées contre des ennemis immobilisés par Décharge paralysante ou Décharge dispersante.

Augmentation des dégâts de Plongeon du dragon.

Ajustement du ciblage de Fougue sauvage afin de viser en priorité les ennemis à proximité après la première attaque.

Ajustement de Gungnir, pour que le point central de la caméra ne bouge pas durant les attaques.

Modification de la compétence Voile divin pour qu'elle puisse être chargée et lancée. Si elle n'est pas chargée, la barrière magique ne protégera que l'Insurgé, et si elle est chargée, elle protégera aussi bien l'Insurgé que les membres de son équipe. L'utiliser en version chargée aura également pour conséquence d'exécuter une attaque qui fera vaciller les ennemis à proximité.

Ajout de durabilité à la barrière magique de Voile divin, et la barrière se dissipera désormais quand la durabilité atteint zéro.

Augmentation importante de la durée pendant laquelle la barrière magique de Voile divin est active. En contrepartie, elle se dissipera rapidement lorsque vous n'êtes pas en combat.

Augmentation du périmètre dans lequel il est possible de faire bénéficier un pion de Voile divin.

Augmentation de l'endurance consommée par Voile divin, et baisse du taux de récupération d'endurance naturel, lorsque la barrière magique est active.

Archer-mage

Ajustement pour que, lorsque vous utilisez des compétences d'arme offensives consécutivement sans viser, vous puissiez continuer de cibler le premier ennemi ciblé tant qu'il est dans un certain périmètre.

Ajustement pour que, lorsque vous visez et utilisez une compétence d'arme, la commande pour l'activation de la compétence soit acceptée à partir du moment où vous commencez à viser.

Réduction de la portée des flèches magiques lorsqu'elles ne ciblent pas un pion lors de l'utilisation de Flèche vampirique.

Réduction des dégâts des flèches magiques lorsqu'elles ne ciblent pas un pion lors de l'utilisation de Flèche vampirique.

Illusionniste

Ajout de la compétence principale Brume flottante.

*Lorsque vous sautez, appuyez à nouveau sur la commande de saut pour flotter momentanément dans les airs.

*Lorsque vous sautez, appuyez à nouveau sur la commande de saut pour flotter momentanément dans les airs. Lorsque vous utilisez Effigie, la baisse de vie du simulacre lorsqu'il s'éloigne trop du lanceur a été amoindrie.

Dès que vous utilisez Sol traître, les ennemis assimilables aux loups (à l'exception de certains comme les garms) qui pénètrent à l'intérieur de l'illusion vacilleront désormais.

Lorsque vous utilisez Illusion du dragon, les golems vacilleront désormais.

Les pions archers, mages et sorciers pourront désormais attaquer les ennemis à travers les murs imaginaires créés par Frontière illusoire.

Ajustement de la direction de la caméra lorsque vous lancez Illusion du dragon.

Guerrier/voleur/champion/chevalier-mage

Lorsque vous utilisez des compétences qui peuvent être exécutées en l'air, vous pouvez désormais ajuster votre position en l'air avec les contrôles de direction.

Guerrier/voleur/champion/chevalier-mage/combat à mains nues

Ajustement de la direction de la caméra lorsque vous faites un coup puissant enchaîné.

Guerrier/champion/combat à mains nues

Ajustement du repoussement des ennemis en utilisant Embrocher en tant que Guerrier, ou quand vous faites un coup puissant enchaîné en tant que champion ou en combat à mains nues.

Changements concernant les Pions

Ajout d'une commande "Explore !" pour les pions qui peut être utilisée en maintenant la commande "En avant !".

Ajout d'une commande "Tope là !" pour les pions qui peut être utilisée en maintenant la commande "Avec moi !".

Les pions peuvent désormais réaliser les actions suivantes:

saisir les ennemis et attirer leur attention. Gêner les attaques des ennemis lorsque l'Insurgé est à terre. Protéger l'Insurgé s'il n'est pas capable de bouger. Proposer d'utiliser un gros rocher lorsque des ennemis sont regroupés. Attirer les ennemis dans des endroits où il est possible d'utiliser l'environnement. Faire des attaques suivies sur des ennemis qui ont été projetés par l'Insurgé.

En agrippant un ennemi, les pions peuvent désormais attraper l'Insurgé et lui permettre de sauter plus haut.

Les pions sont désormais plus susceptibles de se concentrer sur les ennemis qui visent l'Insurgé lorsque ce dernier utilise une classe à distance.

Lorsque vous avez un pion immobilisé, les pions qui le portent agiront désormais en fonction de la situation en le mettant par exemple au sol s'ils sont en danger.

Les pions seront désormais plus prompts à attaquer et à vous aider et arriveront mieux à esquiver les attaques et utiliser la garde.

Les pions sont désormais temporairement invincibles lorsque l'Insurgé les ranime.

Lorsqu'un pion champion fait une attaque chargée, son hitstop sera désormais plus court.

Les pions vont plus facilement attraper l'Insurgé s'il tombe d'une hauteur élevée pendant un combat.

Si les pions sont touchés par la peste draconique, ils poourront réaliser les actions suivantes : Faire vaciller les grands ennemis en attaquant leurs jambes. Attaquer les petits ennemis pendant un certain temps sans utiliser d'endurance. Déstabiliser un ennemi qu'ils attaquent alors qu'il vacille déjà. Accumuler de la jauge de perte à un rythme plus faible.

Lorsqu'un ouvrage octroyant à un pion une spécialisation a été utilisé ou jeté, il deviendra désormais disponible au bazar.

Votre pion principal vous rapportera désormais les objets laissés par les ennemis qu'il aura vaincus dans un autre monde.

Ajouts et ajustements principaux de Dragon's Dogma 2

Missions de Dragon's Dogma 2

Correction d'un problème dans la mission "De l'honneur chez les voleurs ?" qui faisait que les mouvements d'Hugo et le timing de la caméra n'étaient pas synchronisés.

Correction d'un problème dans la mission "De l'honneur chez les voleurs ?" qui faisait que le PNJ Thor restait parfois à l'entrée du repaire une fois la mission terminée.

Correction d'un problème dans la mission "Élimination de monstres" qui faisait que les dialogues des soldats de Harve combattant dans la grotte étaient parfois joués lorsque le joueur se trouvait à la surface.

Rectification d'un problème dans la mission "Pas de rose sans épines" qui faisait que le bouton d'interaction s'affichait alors même que jeter un œil par le judas dans le mur ne faisait pas avancer la mission.

Correction d'un problème dans la mission "Retrouvailles" qui faisait que le journal de missions ne reflétait pas correctement la progression de la mission lorsque les conditions empêchant celle-ci d'avancer étaient remplies.

Système de sauvegarde de Dragon's Dogma 2

Augmentation du nombre d'emplacements permettant de sauvegarder les aventures de chaque Insurgé de un à trois.

Chaque emplacement de sauvegarde permet trois types de données de sauvegarde différents : Sauvegarde auto, Sauvegarde provisoire, et Sauvegarde dernière auberge.

Charger depuis votre dernier repos dans une auberge ne supprimera plus votre sauvegarde auto, ni la sauvegarde provisoire.

La date et l'heure de votre dernière sauvegarde s'afficheront désormais sur l'écran de sauvegarde.

Ajustements de la peste draconique

Ajout d'un objet permettant de soigner la peste draconique : la potion antidraconique.

Autres ajustements

Ajout de l'attaque chargée et en course au combat à mains nues.

La durée nécessaire afin de pouvoir attraper un ennemi à nouveau après avoir sauté et l'avoir relâché a été raccourcie.

Réduction du temps de récupération des attaques faibles à mains nues en tenant ou plaquant un ennemi.

Il est plus facile d'attirer l'attention d'un grand ennemi que vous saisissez.

Interface de Dragon's Dogma 2

Correction d'un problème qui empêchait les bonus de statistiques des anneaux équipés par les pions de soutien d'apparaître sur l'écran de détails du statut.

Corrections de plusieurs inexactitudes dans les descriptions affichées dans le menu pause du jeu.

Correction d'un problème qui faisait que l'emplacement du portacristal de Havre sur la carte ne correspondait pas à son emplacement réel.

Ajout de filtres pour l'équipement.

Dans Amélioration d'équipement, vous pouvez désormais vérifier les matériaux nécessaires aux prochaines étapes d'amélioration.

Ajout d'une icône qui s'affichera lorsque vous saisissez un ennemi.

permettant d'ajouter un équipement aux favoris.

Ajout d'une option pour empêcher que les aliments à base de viande utilisés dans les campements puissent être consommés depuis les raccourcis d'objet.

Modification du nombre maximal d'un objet qui peut être donné à un pion au moment de le renvoyer à 99 (certains objets spéciaux sont exclus).

Ajout dans le Journal d'aventure du nombre de fois que vous avez utilisé la transpierre éternelle.

Amélioration de l'interface de Configuration des commandes.

Ajout d'une configuration pour les contrôles au clavier qui permet d'activer les compétences d'arme avec une seule commande.

Rajout d'une configuration pour les contrôles au clavier qui permet de changer de compétence d'arme en une seule commande.

Ajout d'une fonctionnalité permettant de déséquiper, de changer l'ordre, d'échanger et de comparer les armes dans la liste des armes équipées, lors du changement d'équipement en tant que conquérant.

Si seul un bouclier est équipé, ses statistiques s'afficheront désormais lors du changement d'ordre de l'équipement en tant que conquérant.

Ajout permettant d'annuler ou de choisir à nouveau les objets à rendre sur l'écran de sélection des objets de mission à remettre.

Ajout d'une fonctionnalité qui permet de sauter l'introduction du jeu lorsque vous recommencez le jeu.

Ajustements divers de Dragon's Dogma 2

Augmentation du nombre de compétences d'arme assignables de 4 à 6.

Vous serez temporairement moins sujet au vacillement après avoir vacillé à cause d'une attaque.

Les ennemis seront désormais moins enclins à vous cibler lorsque vous rampez.

Si vous subissez une attaque alors que vous êtes à terre, vous vous relèverez aussitôt.

Les effets d'un objet de récupération d'endurance seront désormais instantanés si vous l'utilisez alors que vous êtes épuisé.

Prolongement de la période d'invincibilité si vous êtes ranimé par une Pierre de Réveil.

Amélioration du comportement des PNJ quand ils utilisent une baliste seuls.

Amélioration du comportement de la caméra lorsque l'Insurgé interagit avec une baliste.

Ajustement de la position de l'équipe et de l'angle de la caméra après la téléportation vers un portacristal, permettant de mieux s'orienter.

Autres Correctifs de la mise à jour 3.2

Ajustements du texte et des didacticiels

Ajout d'un didacticiel pour les modifications du système de sauvegarde.

Rajout d'un didacticiel pour les filtres d'objets.

Ajout d'un didacticiel pour la potion antidraconique.

Rajout d'un didacticiel pour les nouvelles commandes aux pions.

Mise à jour des textes d'explication des compétences qui ont été ajustées.

Texte divers de Dragon's Dogma 2

Correction d'un problème lié à l'orientation incorrecte des guillemets doubles dans certains textes.