Alors qu'on pouvait s'attendre à avoir droit à une telle annonce lors d'un State of Play ou de la grande cérémonie du Summer Game Fest 2026, c'est lors du dernier Nintendo Direct que Capcom a annoncé à la surprise générale plusieurs nouveautés concernant Dragon's Dogma 2. D'une part, un version Dark Arisen à venir sur Nintendo Switch 2, mais surtout une extension qu'on ne pensait plus voir arriver, qui déploiera ses ailes le 9 octobre 2026, en même temps que le portage d'une édition complète sur la console de Nintendo. Histoire de préparer le terrain, le titre a ainsi reçu une nouvelle mise à jour qui apporte plusieurs ajustements et nouveautés.

Dragon's Dogma 2 se réveille d'une torpeur de 2 ans avec une nouvelle mise à jour

Compte tenu des nombreux problèmes, notamment de performances, que Dragon's Dogma 2 a causé au moteur RE Engine et le casse-tête que cela a représenté pour les développeurs, on aurait pu croire que Capcom avait décidé de ne pas donner suite. C'était toutefois sans compter la confirmation toute fraîche que le titre aura finalement bien droit à un DLC à venir ce 9 octobre 2026, qui va donc rajouter pléthore de nouveautés comme de nouveaux équipements, des compétences en plus pour chaque classe, et surtout une nouvelle région à explorer, a priori dans des montagnes enneigées.

En attendant de découvrir cette nouvelle aventure, Dragon's Dogma 2 se rappelle encore à notre bon souvenir par l'entremise d'une nouvelle mise à jour qui le fait passer en version 3.1. D'ores et déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series pour le poids d'environ 550 Mo, elle améliore notamment le voyage rapide grâce à l'ajout dans l'inventaire d'une pierre de voyage éternelle, et non plus un consommable. De nouveaux Portacristaux en profitent pour faire leur apparition à d'autres points-clés du monde ouvert.

Une autre nouveauté majeure de cette mise à jour de Dragon's Dogma 2 est l'introduction d'une nouvelle spécialisation pour les Pions : le Gardien, qui fera office de véritable tank. Les coûts de déplacement en chariot et d'hébergement reçoivent également des réductions, tandis que le mode Photo et l'interface utilisateur reçoivent d'appréciables améliorations. Qui dit mise à jour dit aussi évidemment une énorme liste de correctifs de bugs, comme vous pouvez le constater dans les notes de patch détaillées sur le site officiel de Dragon's Dogma 2.

Source : Capcom