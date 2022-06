Apparu dans le leak Nvidia, Dragon's Dogma 2 est désormais officiel ! Le directeur Hideaki Itsuno a annoncé la nouvelle tant espérée par les fans avec une mise en scène très japonaise.

Dragon's 2 Dogma utilise le moteur de Resident Evil

Pour conclure en beauté la vidéo sur les 10 ans de la franchise, Hideaki Itsuno, directeur de la série, a confirmé le développement de Dragon's Dogma 2. Ce dernier, aux côtés de Daigo Ikeno (directeur artistique) et de Kenichi Suzuki (level designer), avait dissimulé sous leur vêtement un t-shirt pour révéler l'existence du jeu.

Une nouvelle fois, merci de nous être joints à nous pour célébrer le 10ème anniversaire de Dragon's Dogma. Nous avons maintenant une annonce importante à faire. Dragon's Dogma 2 est actuellement en cours de développement ! Tous les membres de l'équipe travaillent d'arrache-pied pour créer un jeu qui, nous l'espérons, vous plaira.

Les vétérans de la licence, Daigo Ikeno et Kenichi Suzuki, sont donc de la partie, ce qui devrait rassurer les plus impatients. Malheureusement, pas plus d'informations si ce n'est que le titre sera conçu à partir du RE Engine. Le moteur très efficace de Capcom qui a été inauguré par Resident Evil 7.

Un message pour les 10 ans du premier jeu

Si vous voulez vivre ou revivre ce moment, voici la vidéo de développeurs pour le 10ème anniversaire de Dragon's Dogma. Et également un message bonus d'Hideaki Itsuno :