Deux ans après la sortie de Dragon's Dogma 2 et suite au départ de son directeur, Hideaki Itsuno, Capcom a finalement fait l'annonce surprise d'un DLC à venir en octobre 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, mais également sur Nintendo Switch 2. Comme pour son aîné, cette extension s'intitulera Dark Arisen, et son producteur, Naoto Oyama, a promis dans une récente interview que cette nouvelle aventure n'aura clairement pas à rougir d'un jeu complet.

Dragon's Dogma 2 Dark Arisen sera un DLC généreux en contenus, c'est dit

Attendu plus précisément le 9 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, le DLC Dark Arisen de Dragon's Dogma 2 emmènera notre Insurgé dans une nouvelle région montagneuse baptisée Norgan. Cela permettra donc d'agrandir encore un monde ouvert déjà conséquent, avec en prime un nouveau biome enneigé. Dans une interview auprès de Automaton, le producteur de cette extension, Naoto Oyama, a d'ailleurs promis que cela offrira une durée de vie plutôt conséquente d'entre « 15 et 20 heures pour arriver au bout de l'histoire », sans compter du contenu annexe. À noter toutefois qu'il faudra être minimum niveau 40 pour se lancer dans l'extension.

Une toute nouvelle mécanique endgame pour développer notre Insurgé et ses Pions

La nouvelle région de Dragon's Dogma 2 Dark Arisen apportera forcément son lot de nouveaux endroits à explorer, donjons à découvrir et adversaires plus ou moins monstrueux à affronter. Le DLC introduira également une toute nouvelle mécanique : les Reliques, des armes et armures aléatoires, qui apporteront un peu de piment pour builder son Insurgé et ses Pions.

Du nouveau contenu même dans le jeu de base pour lui offrir un second souffle

En plus de tout cela, le DLC de Dragon's Dogma 2 se permettra même d'ajouter 12 nouveaux donjons dans le jeu de base, qui prendront entre 30 minutes et 1 heure à boucler. Si d'aventure vous vous lancez dans le jeu pour la première fois avec la sortie de Dark Arisen, son producteur promet « une expérience substantielle », l'aventure d'origine promettant avec ses ajouts « entre 30 et 40 heures pour finir l'histoire », soit une bonne soixantaine d'heures en tout pour arriver au bout de la campagne principale et celle de l'extension.

Un effort salutaire pour regagner le cœur des joueurs déçus par Dragon's Dogma 2 ?

Un programme somme toute généreux pour, Capcom l'espère, un regain d'intérêt pour un Dragon's Dogma 2 pétri de bonnes idées, mais avec quelques problèmes, notamment de performances, qui ont dérouté de nombreux joueurs à sa sortie. Rendez-vous donc à partir du 3 octobre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 pour voir si le pari du studio japonais aura bien porté ses fruits.

© Capcom

Source : Automaton