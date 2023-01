Si la franchise Dragon Quest a récemment eu le droit à un nouveau jeu inédit avec Dragon Quest Treasures, ça fait un bon moment que l’on n'a pas eu de gros JRPG. Il y a peu, Square Enix avait redonné espoir aux fans en teasant l'arrivée d’un nouveau Dragon Quest « RPG », mais ce fut bref. Dragon Quest Champions est bien un nouveau jeu, mais pas le grand JRPG tant espéré.

Dragon Quest Champions mise sur un genre inédit pour la licence

Officialisé peu avant sa toute première présentation, Dragon Quest Champions est en réalité un jeu à destination des mobiles qui sera disponible sur iOS et Android dans le courant de l’année, mais ce qui déplaît le plus, c’est surtout que le soft sera un mélange de PvE et de battle royale. Alors que Square Enix a mis à mort son FF7 First Soldier, voilà que l’éditeur semble tenter une nouvelle approche avec une nouvelle licence, tout aussi juteuse, si ce n’est même plus au Japon. Mais même pour les fans japonais, c'est la douche froide. Même si certains restent tout de même très curieux.

Dragon Quest Champions proposera en effet un étrange mélange de combat au tour par tour PvE, contre des monstres iconiques de la licence, mais aussi PvP avec une dimension battle royale. Il sera ainsi possible de customiser et de gérer une petite équipe de personnages qu’il faudra chouchouter en leurs faisant gagner de l’expérience, des compétences et en les dotant du meilleur équipement possible. Ensuite, vous pourrez utiliser cette fine équipe pour aller affronter d’autres joueurs sur un grand champ de bataille, un classique du battle royale. Le jeu conservera toutefois sa direction artistique coloré et devrait offrir un gameplay mêlant de l'exploration en monde ouvert et en temps réel ainsi que des combats au tour par tour, même en PvP. Mine de rien, ce mélange des genres est plutôt original et à de quoi piquer la curiosité.

Dragon Quest Champions n’est pour l’heure annoncé qu’au Japon et va bientôt entre en phase de bêta test. Si les résultats sont bons, il se pourrait bien que le jeu finisse par trouver le chemin de l’Europe comme bien des titres du genre avant lui.

Pour ce qui est du gros RPG tant attendu, il va encore falloir patienter. Pour le moment, c’est Final Fantasy qui représentera le genre en 2023 avec Final Fantasy 16 cet été et Final Fantasy 7 Rebirth en fin d’année.