La rentrée est arrivée, et cela se ressent intensément dans le monde du jeu vidéo. Entre nouvelles sorties très attendues, actualités en pagaille et même multiples conférences de la part de PlayStation et Nintendo, on n’a définitivement pas le temps de s’ennuyer. Et le dernier Nintendo Direct nous l’a encore prouvé avec la pluie d’annonces auxquelles nous avons eu droit, remplie de belles surprises. Parmi elles notamment : le shadow-drop de l’un des spin-off les plus appréciés de Dragon Quest, qui s’exporte en dehors du Japon pour la toute première fois.

Ce spin-off adoré de Dragon Quest débarque par surprise en France

En effet, la franchise de Square Enix a beau avoir acquis une solide réputation à l’international au fil des dernières décennies, cela ne l’empêche pas de continuer à receler quelques joyaux au sein de son catalogue. C’est par exemple le cas de Torneko’s Great Adventure: Mystery Dungeon, un JRPG signé Chunsoft qui a marqué le point de départ de Mystery Dungeon en 1993, et qui s’est très vite imposé comme l’un des spin-off préférés des joueurs de Dragon Quest. Un spin-off qui, malheureusement, n’avait alors bénéficié que d’une sortie japonaise jusqu’à présent.

Bien décidé à le faire découvrir à un nouveau public, l’éditeur a toutefois profité du Nintendo Direct d’hier pour annoncer son arrivée sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à travers le monde, où il est d’ores et déjà disponible au prix de 24.99€. Et pour l’occasion, Square Enix a fait les choses bien. Car avec Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD-, ce dernier ne s’est pas contenté de porter le jeu sur de nouvelles plateformes : il y a également apporté de petites nouveautés pour l’occasion.

Pour les amateurs de JRPG au tour par tour, cette version offre ainsi non seulement des graphismes modernisés, mais aussi une nouvelle cinématique d’introduction et plusieurs options de difficulté pour adapter l’expérience à ses besoins. « Que vous exploriez le Mystery Dungeon pour la première fois ou que vous y retourniez en tant qu’explorateur de donjon vétéran en quête du défi ultime, les paramètres de difficulté ajustables vous laisseront profiter de votre aventure à votre convenance et vous feront revenir encore et encore », promet Square Enix.

Un roguelike couronné de succès au Japon

Car c’est aussi cela qui fait la spécificité du titre où l’on incarne Torneko, marchant rencontré dans Dragon Quest 4 : sa dimension roguelike. Pour le joueur, chaque incursion dans le Mystery Dungeon représente un nouveau défi dans le sens où les objets comme les monstres ne sont jamais les mêmes. De quoi assurer une excellente rejouabilité au titre, donc, qui aura contribué à poser les bases de cette série spin-off dès les années 90, et qui sort enfin de la prison japonaise dans laquelle il est resté enfermé pendant trois longues décennies.

Source : Square Enix