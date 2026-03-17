Square Enix est timide lorsqu’il s’agit de Dragon Quest 12, mais l’éditeur japonais ne ménage pas ses efforts pour capitaliser sur la licence en attendant le prochain épisode officiel. Preuve en est avec ce prochain jeu gratuit.

Il fut un temps où Dragon Quest rimait avec JRPG au tour par tour, menus imbriqués et slimes à terrasser pendant des dizaines d'heures à perte de vue. Dragon Quest 12 devrait bien faire une entorse à la règle avec un gameplay davantage orienté action, mais Square Enix ne semble pas considérer que cette époque est révolue, mais plutôt qu'elle doit désormais coexister avec d'autres propositions. Les amateurs de tour par tour peuvent d'ailleurs se consoler avec les quatre derniers remakes, dont le plus récent, Dragon Quest 7 Reimagined, tandis que le studio poursuit ses efforts pour décliner sa licence la plus populaire au Japon sous de nouveaux angles. Le prochain en date : un roguelike gratuit.

Dragon Quest se la joue roguelike avec un nouveau jeu gratuit

Square Enix continue donc d'explorer le filon mobile avec Dragon Quest Smash/Grow, un nouvel épisode pensé pour iOS et Android, dont les préinscriptions sont désormais ouvertes en vue d'un lancement courant 2026. Si le modèle économique reste la grande inconnue, ce nouveau spin-off sera bien un free-to-play à son lancement. Une initiative qui ne surprendra pas les habitués de la licence, déjà bien installée sur smartphones, mais qui tente cette fois de renouveler la formule avec une orientation roguelite assumée.

Dragon Quest Smash/Grow sera ainsi centré sur des affrontements rapides et accessibles, où l'on enchaîne les escarmouches face à des vagues de monstres avant de déclencher les traditionnels coups spéciaux de la série. Le jeu gratuit veut ainsi miser sur une prise en main immédiate, sans pour autant renoncer à une certaine profondeur, notamment grâce à l'introduction des « Bénédictions », des bonus aléatoires venant modifier chaque partie. De quoi garantir, sur le papier, des sessions renouvelées à chaque tentative, dans la plus pure tradition du genre. Concrètement, chaque run redistribue les cartes, les bonus changent à chaque étage, et le joueur est censé adapter sa stratégie en conséquence. Un gameplay déjà bien rodé, mais la greffe Dragon Quest pourrait se prêter au genre.

Les vocations, éléments indissociables de la licence, permettent ici de composer son équipe à partir de différentes classes, toutes disposant de leur propre arbre de compétences, quand les défis en arène, des boss redoutables ou des donjons plus exigeants seront également de la partie. Jeu mobile oblige, Dragon Quest Smash/Grow aura également une dimension multijoueur portée par des quêtes coopératives jouables jusqu'à quatre. Reste à voir si ce nouvel épisode tiendra davantage sur la durée que les autres jeux mobiles récemment commercialisés par Square Enix.

Bande-annonce en anglais

Source : Square Enix